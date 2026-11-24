Dans les années 1970, une rue californienne a été recouverte d’un drôle de matériau dans un but écologique.

Recycler les déchets est primordial pour limiter la pollution. Certains matériaux ont donc droit à une seconde vie.

En Californie, une rue a par exemple été revêtue de verre concassé pour réduire les détritus. Une solution qui a étonnamment bien résisté.

La Californie recycle son verre pour en faire des revêtements routiers

Dans les années 1970, la Californie était confrontée à un problème de taille : ses décharges étaient surchargées de millions de bouteilles en verre non consignées.

Face à cette situation, les autorités voulaient à tout prix leur trouver une nouvelle utilité pour éviter qu’elles ne continuent de s’accumuler.

Quelques années plus tôt, des chercheurs de l’Université du Missouri-Rolla avaient étudié la possibilité d’utiliser du verre broyé dans la fabrication des revêtements routiers.

Les scientifiques ont alors pu concrétiser leurs recherches à la demande de l’Agence américaine de protection de l’environnement, apportant ainsi une solution au problème des déchets en Californie.

Une composition à base de verre broyé et de roche

C’est dans ce contexte qu’une rue de Fullerton, une ville du comté d’Orange, a été recouverte d’un mélange à base de verre broyé et recyclé.

Au total, ce revêtement expérimental s’étendait sur environ 183 mètres de la chaussée, située dans un parc industriel.

Le mélange de granulats était alors composé de 63 % de verre broyé, de 36 % de poussière de roche et de 1 % de chaux hydratée. Il a alors été appliqué sur les trois quarts de la rue, tandis que le quart restant était traité avec de l’asphalte traditionnel.

Selon nos confrères, ce dispositif devait permettre de comparer la résistance des deux bandes au fil du temps. À noter que le verre a été extrait des bouteilles non consignées.

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Un résultat positif

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette expérience a porté ses fruits. Les premiers prélèvements réalisés après la pose ont confirmé que le mélange était correctement compacté.

Un an plus tard, les plus gros morceaux de verre présentaient des signes d’usure, mais rien d’alarmant. La route était encore en bon état, explique le magazine Science & Vie.

Au bout de deux ans, le revêtement était encore fonctionnel. Un rapport de synthèse, publié en 1975 par le Transportation Research Board, a établi que le verre usagé était aussi résistant que les granulats utilisés dans la construction des routes classiques.

D’autres États ont également testé cette technique, comme le Missouri et la Pennsylvanie. De son côté, la Nouvelle-Galles du Sud annonçait en 2020 pouvoir utiliser jusqu’à 45 000 tonnes de verre recyclé sur trois ans.