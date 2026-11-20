Le botaniste américain William James Beal a lancé une expérience il y a plus de 140 ans. Aujourd'hui, ses successeurs récoltent les fruits de son expérience hors norme.

Il y a de ces expériences qui durent toute une vie, et même bien plus encore. Le botaniste américain William James Beal, passionné de botanique, a eu l'idée folle, en 1879, d'enterrer en secret 20 bouteilles remplies de graines. Son idée ? Comprendre combien de temps des graines pouvaient rester vivantes, enterrées dans le sol, sans germer. Pour son expérience, le botaniste a ainsi enterré 20 bouteilles, toutes remplies de graines de différentes espèces végétales.



Chaque bouteille contenait 50 graines de chacune des espèces sélectionnées, mélangées à du sable. Pour ses recherches, les bouteilles ont été laissées ouvertes, avec le goulot incliné vers le bas. Le but ? Empêcher l'eau de s'accumuler à l'intérieur. L'objectif du botaniste était de les déterrer à intervalles réguliers pour tester ensuite leur capacité à germer. Aussi incroyable que cela puisse sembler, plus de 140 ans plus tard, cette expérience fonctionne toujours !

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20 graines ont réussi à germer après 141 ans sous terre

Et ce sont des chercheurs qui ont repris le flambeau du vivant de William James Beal. Comme le rapporte le Beal Botanical Garden, le 15 avril 2021, des chercheurs de l'université d'État du Michigan ont déterré la 16ᵉ bouteille, près de 142 ans après son enfouissement. Et, à la surprise générale, plusieurs graines ont réussi à germer.



Plus précisément, 20 graines ont germé au cours de l'expérience, menée sur 244 jours. Parmi les découvertes des scientifiques ? Dix-neuf graines appartenaient à l'espèce Verbascum blattaria, aussi appelée molène blattaire. Mais une autre a particulièrement retenu leur attention : une graine hybride de Verbascum blattaria et de Verbascum thapsus (appelée aussi le bouillon-blanc) qui avait été glissée involontairement dans l'une des bouteilles par le botaniste, sans qu'il le sache. Une découverte qui a permis aux chercheurs d'avoir davantage de recul sur la capacité de certaines graines à germer et, surtout, à survivre pendant plusieurs décennies, voire plus d'un siècle, dans le sol.



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La prochaine bouteille ne sera déterrée qu'en 2040

Bonne nouvelle : il reste encore quatre bouteilles enterrées et les scientifiques poursuivent l'expérience de William James Beal. La prochaine fouille est prévue pour 2040. L'objectif global de cette expérience consiste à comprendre la longévité de certaines graines et la capacité de différentes espèces de plantes à rester viables malgré les années qui passent. L'expérience devrait ainsi se poursuivre jusqu'en 2100, soit 221 ans après son lancement. Bluffant, n’est-ce pas ?

Cette étude nous prouve une fois encore que la nature est bien plus puissante qu'on peut l'imaginer et que certaines plantes insoupçonnées s'avèrent suffisamment résistantes pour survivre aussi longtemps, malgré le passage des années. Dans un tout autre dispositif, le jardin en bonbonne de David Latimer illustre lui aussi la longévité étonnante des plantes.