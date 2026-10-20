Des chercheurs lâchent des castors dans une vallée aride des États-Unis : quelques années plus tard, la vallée change de visage

Aux États-Unis, une vallée autrefois aride est devenue une zone humide et une oasis luxuriante grâce aux castors, qui ont été déplacés pour protéger l’environnement.

La vallée de Methow se trouve dans l'État de Washington. Il s’agit d’une région très aride et sujette aux feux de forêt, qui sont fréquents dans la région. Malheureusement, la situation est amenée à s’aggraver à cause du changement climatique.

Les étés vont être plus longs et plus secs, la chaleur va s’accentuer et les incendies seront encore plus fréquents. À l’inverse, l’hiver, les tempêtes pourraient être plus fortes et plus humides. En raison de la sécheresse, les poissons et autres créatures aquatiques meurent et le risque de feux de forêt augmente.

Relocaliser les castors

Si la vallée de Methow est menacée, elle n'est pas la seule. C'est également le cas des rivières de l'Utah qui sont particulièrement vulnérables, comme la rivière Price. Pour prendre soin de ces cours d'eau qui peuvent vite être à sec, des chercheurs ont eu l'idée de relâcher des castors à ces endroits.

Dans la vallée de Methow comme dans l'Utah, l'objectif était d'introduire des castors dans les cours d'eau. Naturellement, les rongeurs allaient construire des barrages, et ces constructions allaient aider à restaurer les rivières.

Des barrages bénéfiques pour l’environnement

En effet, une fois dans leur nouvelle zone, les castors construisent des barrages qui ont un effet bénéfique pour l’environnement. Ces barrages naturels vont limiter le débit de l'eau dans certaines parties de la rivière, ce qui va créer des étangs et des zones humides, et ainsi maintenir un niveau d’eau constant dans les ruisseaux.

Crédit photo : Public Domain

Dans l'Utah, des castors considérés comme nuisibles ont été capturés et relâchés dans la rivière Price. En effet, les castors peuvent être nuisibles quand ils menacent les infrastructures humaines et les vergers. Depuis 2019, ces animaux ont construit des barrages, et les résultats commencent à se voir. Six ans après l'intégration des castors, le niveau de la rivière a augmenté et les poissons sont plus nombreux.

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Des zones humides protégées

Ces zones humides créées par les castors deviennent également des refuges contre les incendies et les feux de forêt. Ces zones restent vertes et ne laissent pas le feu passer, en raison de leur forte humidité. Ainsi, la faune et les poissons de la région sont protégés. Dans certains cas, les barrages formés par les castors peuvent même couper les incendies dans leur progression.

“Peu importe si un feu fait rage juste à côté, les zones protégées par un barrage de castors restent vertes, insouciantes et en pleine santé”, a déclaré Emily Fairfax, écohydrologue à l’université d’État de Califonrie.

Par la suite, dans l'Utah, les chercheurs aimeraient introduire des castors dans d'autres endroits menacés, et même créer des barrages artificiels qui seraient entretenus par les rongeurs. Un projet important pour préserver l'environnement.