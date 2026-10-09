Après l'été le plus chaud jamais mesuré, la neige fait son retour en France : jusqu'à 10 cm dans ces communes à 1 500 mètres

Après un été très chaud, la neige va bientôt tomber sur la France et certaines communes seront recouvertes de 10 centimètres de poudre blanche.

L’été 2026 a été le plus chaud et le plus ensoleillé jamais mesuré en France depuis 1900. Si août a été très chaud, c'est aussi le cas du mois de juillet qui a battu un record inquiétant. Il a également fait très chaud en septembre car la température moyenne était supérieure de 3,1 degrés.

Face à ce climat, nous étions nombreux à nous demander quand les températures allaient baisser.

Une chute des températures

Depuis quelques jours, c’est chose faite. Une masse froide est tombée sur la France et le temps est automnal.

Les températures ont chuté entre 10 et 15 degrés en très peu de temps et ce jeudi 8 octobre, elles sont même passées sous les normales de saison dans plusieurs régions. Ce vendredi devrait être la journée la plus fraîche dans le pays.

Le retour de la neige

Face à ce changement météorologique, la neige devrait faire son grand retour en France. Les Alpes seront particulièrement touchées, notamment en Savoie et Haute-Savoie. Selon Ta Météo, certaines communes situées à 1 500 mètres d’altitude pourraient être recouvertes de 10 centimètres de neige.

On pourra même observer jusqu’à 35 centimètres de neige au-dessus de 2 800 mètres à Bourg-Saint-Maurice et Modane. En début de semaine, les sommets ont déjà été recouverts de neige dans l'Alpe d'Huez et dans le cirque de Gavarnie, dans les Pyrénées.

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Un temps plus sec la semaine prochaine

Des flocons pourront également tomber dans les Pyrénées à 1 800 mètres d’altitude. Dans le Puy de Sancy, les températures pourraient avoisiner les 0 degré. Cependant, bien que la neige tombe sur la France, elle ne sera sûrement pas assez couvrante pour faire du ski pendant les vacances de la Toussaint.

Si la France va connaître le froid pendant quelques jours, un redoux est annoncé dès ce week-end. Une nouvelle perturbation devrait traverser la France ce samedi avant un temps plus doux et plus sec par la suite.