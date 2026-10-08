Jusqu'à 12 degrés de moins et la neige fait son retour en France : elle est attendue dès 1 500 mètres, à neuf jours de la Toussaint

Les températures chutent de 12 degrés dans les Alpes du Nord et la neige est attendue dès 1 500 mètres. Voici où, et ce que cela change pour la Toussaint.

Cent dix-sept jours. C'est le temps pendant lequel Paris n'est pas repassé sous les 20 °C l'après-midi, du 12 juin au début du mois d'octobre. Météo-France parle d'une série record, qui dépasse de 30 jours la précédente, datant de 1999. Les 19 °C prévus mercredi 7 octobre dans la capitale devaient y mettre fin.

En montagne, la bascule est encore plus visible. Dans les Alpes du Nord, le thermomètre affichait 27 °C en début de semaine. Pour ce jeudi 8 octobre, Météo-France n'en annonce plus que 15, avec de la neige possible dès 1 500 mètres d'altitude. Les premiers flocons de la saison ont déjà blanchi des sommets des Alpes et des Pyrénées, à neuf jours des vacances de la Toussaint.

Jusqu'à 12 degrés de moins en quelques jours

La bascule s'est jouée mercredi. Le bulletin publié ce jour-là par Météo-France décrit une dépression qui traverse le pays, avec des pluies et des orages sur presque toutes les régions, et des températures qui passent sous les normales de saison. Dans l'ouest et le sud, les maximales prévues ne dépassaient plus 16 à 24 °C. Seul le Nord-Est gardait de la douceur, avec plus de 25 °C possibles en plaine d'Alsace.

Dans les Alpes, la chute est encore plus nette. Interrogé par France 3, Météo-France Alpes du Nord prévenait dès le début de la semaine :

Une bonne chute des températures est à attendre, en dessous des normales de saison.

L'écart atteint 12 degrés entre le début de la semaine et jeudi, en Isère, en Savoie et en Haute-Savoie. Et ce n'est pas tout à fait fini : vendredi 9 octobre devrait être la journée la plus fraîche de la séquence, avec une nouvelle perturbation qui traverse le nord du pays.

Il faut toutefois garder la mesure. D'après Patrick Galois, prévisionniste à Météo-France cité par franceinfo, les températures ne passent que deux ou trois degrés sous les normales. C'est la chaleur des derniers jours qui était remarquable, bien plus que la fraîcheur qui lui succède.

Où la neige tombe, et à partir de quelle altitude

Les premiers flocons n'ont pas attendu. Dans la nuit de mardi à mercredi, la neige a recouvert le Pic Blanc, le point culminant de l'Alpe d'Huez (Isère), à 3 300 mètres. Les images viennent de la webcam installée au sommet et ont été relayées par Radio Scoop. Jeudi matin, c'était au tour des Pyrénées : le cirque de Gavarnie, les pentes de la station de Cauterets et les hauteurs du col du Tourmalet se sont réveillés saupoudrés de blanc, rapporte France 3 Occitanie.

Pour ce jeudi, Météo-France annonce des averses de neige en montagne entre 1 800 et 2 000 mètres, et dès 1 700 mètres sur les Alpes. Quelques flocons peuvent même tomber à partir de 1 500 mètres. Plus bas, les précipitations arrivent sous forme de pluie.

Et les quantités ? Le bulletin national de Météo-France ne donne pas de chiffre. Plusieurs médias évoquent une dizaine de centimètres dans les Alpes du Nord, au-dessus de 2 000 mètres, d'ici vendredi. À ces altitudes, on parle des sommets, des alpages et du haut des domaines skiables, pas des villes de vallée.

Faut-il déjà sortir les skis pour la Toussaint ?

Les vacances de la Toussaint commencent le samedi 17 octobre et se terminent le lundi 2 novembre, pour toutes les zones. La tentation est grande de voir dans ces flocons le lancement de la saison. Rien ne permet de l'affirmer.

D'abord parce que le froid ne s'installe pas. Dans les Pyrénées, il est annoncé pour 48 heures, avant une légère remontée des températures à partir du week-end. Dans les Alpes, Météo-France prévoit aussi une hausse progressive dès la fin de la semaine, jusqu'à retrouver les normales de saison.

Ensuite parce que de la neige en montagne début octobre n'a rien d'inhabituel. Une couche de quelques centimètres peut fondre rapidement, surtout aux altitudes les plus basses. On est très loin des fortes chutes de neige qui avaient enseveli les Alpes.

Si vous prévoyez une randonnée en altitude ces prochains jours, le changement est en revanche bien réel : des vêtements chauds et un coup d'œil au bulletin montagne de Météo-France s'imposent. Dans le Sud-Est, la prudence vaut aussi en plaine. L'épisode méditerranéen se poursuivait mercredi le long des côtes du Var, avec 60 à 80 mm de pluie attendus en peu de temps, voire 120 mm, et des orages potentiellement forts en Corse. Avant de prendre la route, la carte de vigilance reste le premier réflexe.

Source : Météo-France & France 3 Auvergne-Rhône-Alpes