Les images impressionnantes des fortes chutes de neige qui ont enseveli les Alpes

En raison de la tempête Nils, des fortes chutes de neige ont recouvert les Alpes ces derniers jours. Des images incroyables qui sont très rares en France.

Cette semaine, la France a été frappée par la tempête Nils, qui a provoqué des rafales de vent très violentes, mais aussi de fortes chutes de neige. C’est le cas dans les stations de ski, notamment dans les Alpes, où la poudreuse a atteint des records.

Crédit photo : @Meteo-Alpes / Facebook

La suite après cette vidéo

Dans les stations de situées aux alentours de 2000 mètres, les chutes de neige ont parfois atteint jusqu’à 1,50 mètre de haut. Comme le rapporte France 3, c’est le cas dans la station de la Rosière, située à 1850 mètres d’altitude en Haute-Tarentaise, où il neige entre 20 et 30 cm depuis lundi. Là-bas, les voitures sont à peine visibles, entièrement recouvertes par la neige.

Des chutes de neige spectaculaires

À Chamonix, en Haute-Savoie, la plupart des domaines skiables sont fermés depuis lundi à cause des risques d’avalanches et la majorité des routes sont fermées. Plusieurs avalanches se sont en effet déclenchées dans les Alpes ces derniers jours. En janvier dernier, un homme a notamment aperçu un bras qui dépassait de la neige et a sauvé la vie d'un homme enseveli par une avalanche.

Crédit photo : R'Tignes, la radiostation / Facebook

Les Hautes-Alpes, la Haute-Savoie, l’Isère et la Savoie étaint notamment placées en vigilance orange pour risque d’avalanche, selon Météo France.

Un gros risque d’avalanches

Le risque d’avalanche est classé à 5, soit le plus haut niveau de l’échelle des services européens de prévision d’avalanches. Ces dernières pourraient atteindre les routes, raison pour laquelle les locaux sont invités à redoubler de prudence.

Crédit photo : @MeteoGrenoble38 / X

Jeudi, en Isère, une coulée de neige spectaculaire a atteint la route. Si aucune personne n’a été blessée, des images incroyables ont été immortalisées par les visiteurs. Des chutes de neige spectaculaires.