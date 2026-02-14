Les images impressionnantes des fortes chutes de neige qui ont enseveli les Alpes

Par |

La neige dans les Alpes

En raison de la tempête Nils, des fortes chutes de neige ont recouvert les Alpes ces derniers jours. Des images incroyables qui sont très rares en France.

Cette semaine, la France a été frappée par la tempête Nils, qui a provoqué des rafales de vent très violentes, mais aussi de fortes chutes de neige. C’est le cas dans les stations de ski, notamment dans les Alpes, où la poudreuse a atteint des records.

La neige dans les AlpesCrédit photo : @Meteo-Alpes / Facebook

La suite après cette vidéo

Dans les stations de situées aux alentours de 2000 mètres, les chutes de neige ont parfois atteint jusqu’à 1,50 mètre de haut. Comme le rapporte France 3, c’est le cas dans la station de la Rosière, située à 1850 mètres d’altitude en Haute-Tarentaise, où il neige entre 20 et 30 cm depuis lundi. Là-bas, les voitures sont à peine visibles, entièrement recouvertes par la neige.

Des chutes de neige spectaculaires

À Chamonix, en Haute-Savoie, la plupart des domaines skiables sont fermés depuis lundi à cause des risques d’avalanches et la majorité des routes sont fermées. Plusieurs avalanches se sont en effet déclenchées dans les Alpes ces derniers jours. En janvier dernier, un homme a notamment aperçu un bras qui dépassait de la neige et a sauvé la vie d'un homme enseveli par une avalanche.

La neige dans les AlpesCrédit photo : R'Tignes, la radiostation / Facebook

Les Hautes-Alpes, la Haute-Savoie, l’Isère et la Savoie étaint notamment placées en vigilance orange pour risque d’avalanche, selon Météo France.

Un gros risque d’avalanches

Le risque d’avalanche est classé à 5, soit le plus haut niveau de l’échelle des services européens de prévision d’avalanches. Ces dernières pourraient atteindre les routes, raison pour laquelle les locaux sont invités à redoubler de prudence.

Une avalanche dans les AlpesCrédit photo : @MeteoGrenoble38 / X

Jeudi, en Isère, une coulée de neige spectaculaire a atteint la route. Si aucune personne n’a été blessée, des images incroyables ont été immortalisées par les visiteurs. Des chutes de neige spectaculaires.

Source : France 3
Suivez nous sur Google News
Neige

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
L'homme sous la neige
Il aperçoit un bras qui dépasse de la neige et le tire, son geste sauve un homme enseveli par une avalanche
Le cerf sur la piste de ski
Un cerf traverse une piste de ski sous le regard ébahi des vacanciers émerveillés
Des voitures bloqu&eacute;es par la neige
Bloqués par la neige, 800 automobilistes ont dû passer la nuit dans des gymnases en Savoie
Deux chameaux rep&eacute;r&eacute;s dans les rues d&#039;Evreux sous la neige
Evreux : deux chameaux déambulent dans les rues en pleine tempête de neige
Des voitures sous la neige
Bloquée par la neige, elle n'a d'autre choix que d'accoucher... sur le bord de la route