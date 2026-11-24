En Chine, la surface foliaire des forêts plantées augmente 66 % plus vite que celle des forêts naturelles, selon une étude scientifique.

En 1978, la Chine a lancé le projet “Grande Muraille verte”. Ce programme a pour but de transformer les steppes désertiques de Mongolie-Intérieure en forêt, afin de freiner la progression des déserts et d’accroître la capacité du pays à capter du carbone.

Pour cette raison, 66 milliards d’arbres ont été plantés en Chine depuis 1978. Et à travers ce programme, les scientifiques ont découvert un fait étonnant sur les forêts.

Une croissance 66% plus rapide

À l’échelle de la Chine, les forêts plantées par l’Homme voient leur surface foliaire augmenter 66 % plus vite que celle des forêts naturelles. En plus de cela, les arbres réagiraient plus fortement à l’augmentation du dioxyde de carbone atmosphérique, et en absorberaient donc davantage.

Ce résultat, dévoilé dans l’étude parue dans la revue scientifique Geophysical Research Letters, montre qu’il existe une différence d’augmentation de la surface foliaire entre les forêts plantées et les forêts naturelles.

Des espèces rapides et entretenues

Ce phénomène s’explique par deux raisons. Tout d’abord, il faut revenir sur le choix des espèces plantées. Les arbres qui ont été plantés en Chine sont des espèces qui poussent plus rapidement que les autres, comme des eucalyptus et des peupliers.

En plus de cela, une attention particulière a été accordée à ces forêts. Elles sont entretenues activement puisque les chercheurs éliminent régulièrement la végétation concurrente et fertilisent les jeunes plants, ce qui accélère leur développement. À l’inverse, les forêts naturelles ne sont pas entretenues et poussent donc moins rapidement.

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34 milliards d’arbres d’ici 2050

Si la croissance rapide des arbres peut être une bonne chose, les résultats doivent être nuancés. Les arbres plantés captent le carbone, mais leur avantage pour l’absorption du carbone ne dure pas dans le temps. À l’inverse, les forêts naturelles accumulent davantage de carbone, pendant de longues années.

Pour ces raisons, il est important de faire attention à plusieurs choses au moment de planter des arbres. Ce n’est pas leur nombre qui importe mais l’espèce choisie, le moment de plantation et la manière de l’entretenir dans la durée. D’ici 2050, la Chine espère quant à elle planter 34 milliards d’arbres supplémentaires. À une autre échelle, un couple a fait renaître une forêt au Brésil en plantant deux millions d’arbres sur les terres de sa ferme familiale.