Ils plantent 2 millions d'arbres sur la terre dévastée de leur ferme familiale : 28 ans plus tard, la forêt et les animaux sont de retour

Ce couple brésilien s’est démené pour redonner vie à la nature sur la terre dévastée de leur ferme familiale. Plus de 2 millions d’arbres ont été plantés et aujourd’hui, les animaux sont de retour.

Chaque jour, 42 millions d’arbres sont abattus dans le monde et à peu près 15 milliards par an, selon les chiffres du site Novsus.

À l’opposé de cette quantité faramineuse, une famille a décidé de repeupler la ferme familiale de deux millions d’arbres. Vingt-huit ans plus tard, l’endroit a laissé place à une magnifique forêt.

Une ONG qui inspire le monde

Tout a commencé en 1998 au Brésil, dans la province de Minas Gerais. Lélia Deluiz Wanick Salgado et son époux Sebastião Salgado ne pouvaient que constater la dégradation de l’environnement. La ferme bovine de la famille était complètement dévastée. Les arbres se comptaient sur les doigts d’une main.

Alors, le couple a fondé l’Instituto Terra, devenue une ONG de « référence mondiale en restauration écosystémique, éducation environnementale et développement rural durable », indique son site internet.

En effet, Lélia et Sebastião ont planté 2 millions d’arbres sur les 600 hectares de terres arides.

10 000 arbres plantés la première année, 2 millions en 28 ans

Crédit photo : Instituto Terra

Leur engagement a débuté à l’été 1999. Lélia et Sebastião ont fait appel à des habitants et étudiants de la région, des amis, ainsi qu’à des partenaires. Bien que manquant de technique, le groupe de bénévoles est parvenu à planter 10 000 arbres, parfait pour la saison des pluies à venir.

Dès l’année suivante, la ferme a changé d’apparence et les futurs collaborateurs se sont pressés pour travailler sur la ferme. En 2001, la pépinière était inaugurée. Un an plus tard, le Centre d’éducation à la restauration de l’environnement, « une école de formation aux techniques écologiques destinées aux producteurs ruraux, aux communautés scolaires et aux techniciens de l’environnement », voyait le jour. L’endroit n’a depuis cessé d’évoluer.

Près de trente ans plus tard, le paysage est totalement transformé. Leur terre, autrefois aride et dévastée, est devenue une forêt tropicale florissante.

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Plus de 235 espèces animales et végétales peuplent la forêt tropicale

En permettant à la nature de se développer, c’est toute une biodiversité qui a repris ses quartiers. On compte ainsi plus de 235 espèces animales et végétales peuplant cette forêt, 172 espèces d’oiseaux, 15 espèces d’amphibiens et 33 espèces de mammifères.

Par cet effort ô combien important, la ferme de Lélia et Sebastião est devenue un modèle mondial de reforestation.

En 2025, Sebastião est décédé, mais Lélia, leurs enfants et leurs collaborateurs continuent de semer des graines et de prendre soin de la nature.