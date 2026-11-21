Direction les Pays-Bas, où un banc de sable artificiel a été créé il y a quinze ans pour protéger le littoral de l’érosion. Voici à quoi il ressemble aujourd’hui.

Une idée qui vise juste !

Vous l’ignorez peut-être, mais un immense banc de sable artificiel a été installé au large de Kijkduin, près de La Haye, aux Pays-Bas. La raison ? Il est destiné à protéger les côtes de l’érosion.

Les Pays-Bas créent un banc de sable artificiel pour protéger le littoral

En 2011, une presqu'île artificielle a été créée pour préserver et renforcer le littoral néerlandais.

Baptisé « Sand Motor », ce projet a été piloté par deux organismes publics chargés de chercher une solution pour protéger les Pays-Bas de la mer. Au total, 21,5 millions de m³ de sable ont été utilisés.

Le chantier s’est déroulé entre mars et octobre, en partie à l'aide de dragues capables de transporter jusqu'à 10 000 mètres cubes de sable, prélevé au fond de la mer du Nord.

Cette installation hors du commun est située entre les communes de Kijkduin et Ter Heijde.

Selon l’agence néerlandaise Rijkswaterstaat, chargée de la gestion des eaux et des infrastructures, il s’agit d’un projet unique reposant sur un principe simple : « laisser la nature faire son travail en répartissant progressivement le sable le long de la côte et dans les dunes ».

Crédit Photo : Joop van Houdt

Un symbole international de l’innovation

Dans les grandes lignes, le Sand Motor fonctionne avec l’eau plutôt que contre elle. Une grande quantité de sable est en effet déposée en une seule fois, puis le vent, les vagues et les courants le répartissent le long des côtes pour limiter leur érosion.

« Ce projet permet d’assurer une meilleure protection du littoral sur le long terme et constitue un terrain de recherche », explique Rijkswaterstaat sur son site.

Avant d’ajouter :

« L'objectif est de créer un espace propice à la recherche, à la nature et aux loisirs, tout en protégeant les populations de l’arrière-pays grâce à une meilleure sécurité côtière ».

Devenu un symbole international de l’innovation, ce gigantesque banc de sable, qui mesurait deux kilomètres de long, pourrait continuer à alimenter le littoral jusqu’en 2041.

Dix ans plus tard, des dunes atteignant jusqu’à trois mètres de haut se sont formées dans la partie sud.

Crédit Photo : Joop van Houdt

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Un véritable paradis pour la faune et la flore

Toujours selon Rijkswaterstaat, le site offre un espace de tranquillité aussi bien aux humains qu'aux animaux.

De nombreuses plantes, des oiseaux, des phoques, des marsouins, des poissons, ainsi que des crustacés ont été observés dans ce nouveau paysage.

Outre la faune et la flore, cette presqu’île un lieu idéal pour pratiquer des activités en plein air, comme le kitesurf. De leur côté, les visiteurs peuvent s’y promener ou se baigner grâce à la présence d’un lagon.

Crédit Photo : iStock

En 2021, soit dix ans après la création du Sand Motor, les experts ont constaté une évolution. Le sable s’est petit à petit déplacé sous l’effet du vent, des vagues et des courants, élargissant le littoral et favorisant la formation de nouvelles dunes.

Aujourd’hui, le banc de sable continue d’assurer sa mission ! Des espèces comme des coquillages et des vers marins ont même pris leurs quartiers.