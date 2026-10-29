En dégonflant ses pneus dans le sable du Niger, un agronome a compris ce que cachait un « buisson inutile » : 200 millions d'arbres ont repoussé depuis

Au Niger, Tony Rinaudo découvre que des souches peuvent repousser : une technique adoptée par les agriculteurs a permis de régénérer 200 millions d’arbres.

Au Niger, Tony Rinaudo a réussi un tour de force incroyable en revigorant les sols autrefois stériles afin de permettre la régénération de 200 millions d’arbres, à l’aide d’une astuce ingénieuse.

Pays enclavé de l’Afrique de l’Ouest, s’étendant sur une partie du sud-Sahara, le Niger a longtemps lutté contre la désertification de son territoire. Dans les années 1970, le pays a planté 60 millions d'arbres pour tenter de freiner la désertification. Moins de 20 % ont survécu.

Sur un territoire aussi étendu que la France et l'Allemagne réunies, le Niger sort alors de longues années de sécheresse, de défrichage et de coupe de bois de chauffe. Dans le sud agricole, il n'y a presque plus un arbre debout.

Cependant, Tony Rinaudo, agronome australien, va relever le défi de la reforestation au Niger. Il s’est mis à ras du sol et, là où d’autres ne voyaient qu’un sol stérile, il a vu un potentiel.

Crédit photo : World Vision

Un "buisson inutile" pas si inutile que ça

C'est son enfance passée dans la campagne de Myrtleford, au nord-est de l'État de Victoria (Australie), qui a influencé le choix de Tony Rinaudo de suivre des études d'agronomie après le lycée, ainsi que son approche égalitaire de l'agriculture. Avec son épouse, il s'est installé au Niger dans les années 1980.

Le paysage qui s'offrait à lui était désolant. Des générations de défrichement avaient rendu le sol stérile et sans vie, et de nombreux agriculteurs peinaient à faire pousser leurs cultures.

« Je me suis dit que si la déforestation était l’une des principales causes de tous ces problèmes, alors replanter des arbres contribuerait certainement grandement à les résoudre »

En effet, les arbres améliorent la santé du sol et protègent les cultures du vent pendant la germination, tout en fournissant du fourrage et un abri au bétail. La solution à la dégradation du sol est venue, comme l’a décrit Tony Rinaudo, en réponse à une prière.

Alors qu’il livrait un chargement de jeunes plants dans un village à bord de sa camionnette, il s’est arrêté pour réduire la pression des pneus de son véhicule afin de pouvoir rouler sur le sable meuble. Ce qui semblait être un « buisson inutile » a attiré son attention, et il s’est rendu compte qu’il ne s’agissait pas d’une mauvaise herbe, mais d’un arbre, poussant à partir de la souche cachée d’un arbre abattu.

Crédit photo : World Vision

Ce fut le déclic pour Tony Rinaudo, qui s’est alors attaché à repérer les souches d’arbres abattus et à relancer leur croissance, remédiant ainsi à tous les problèmes de dégradation causés par leur disparition du paysage. Au Brésil, un couple a choisi une autre voie pour restaurer ses terres dégradées : planter deux millions d’arbres.

200 millions d'arbres grâce à l'agriculture régénérative

Il a expliqué qu’en utilisant des arbres, les producteurs pouvaient restaurer naturellement la biodiversité qui avait été privée de protection contre les intempéries, de nutriments dans le sol, voire de toute forme de vie.

L'agriculture régénérative est une pratique agricole qui consiste à cultiver en harmonie avec les systèmes naturels et l'environnement, notamment en favorisant la biodiversité naturelle, en pratiquant la rotation des troupeaux entre les parcelles et en améliorant les fonctions du sol.

Ce mouvement a pris de l'ampleur en Australie ces dernières années, les changements climatiques créant un contexte en constante évolution pour de nombreux agriculteurs à travers le pays.

En l’espace de 20 ans au Niger, la superficie des terres exploitant la technique de Tony Rinaudo a augmenté de 250 000 hectares par an et couvre désormais 5 millions d’hectares, avec 200 millions d’arbres régénérés.

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Cela a permis d’ajouter 900 millions de dollars américains chaque année à la production agricole du Niger.

« C’est l’un des pays les plus pauvres du monde, situé dans un environnement extrêmement hostile aux confins du désert du Sahara, et à l’époque, ce travail ne bénéficiait d’aucun soutien significatif, ni de la part du gouvernement ni même d’organisations non gouvernementales. Les agriculteurs du Niger produisent désormais 500 000 tonnes de céréales supplémentaires chaque année, soit suffisamment pour nourrir deux millions et demi de personnes, grâce à l’augmentation de leurs rendements. »

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Une approche qui a nourri des millions de personnes au Niger

Grant Bayldon, directeur général par intérim de World Vision Australia, a déclaré que la technique de Tony Rinaudo était révolutionnaire et qu’elle avait permis de restaurer des millions d’hectares de terres dégradées tout en donnant aux familles et aux communautés les moyens « de renforcer leur résilience, leur dignité et la paix à partir de la base ».

« Le travail de Tony apporte de l’espoir et autonomise les communautés grâce à des changements concrets et durables »

Pour Tony Rinaudo, qui témoigne auprès d’ABC, la mise en place d'une source stable d'approvisionnement alimentaire assure la stabilité de toute la communauté, ce qui est source de paix.

« Lorsque les paysages se dégradent et qu’il y a une pénurie de nourriture, de carburant, de fourrage et d’eau, la concurrence pour ces ressources rares s’intensifie, et le risque de conflits augmente à mesure que l’on restaure l’environnement »

Crédit photo : World Vision

Il a ajouté que lorsque les ressources étaient abondantes, les raisons de se battre étaient moins nombreuses. Le travail de Tony Rinaudo en tant qu’agronome dans ce pays d’Afrique de l’Ouest au cours des années 1980 a abouti à la mise au point de la régénération naturelle gérée par les agriculteurs (FMNR), une technique qui a permis à des arbres de pousser sur un sol sans vie.

C’est cette technique qui a valu à Tony Rinaudo, conseiller principal en matière de climat chez World Vision, le Prix de la paix du Luxembourg 2025 pour la paix environnementale exceptionnelle. Son travail a permis de transmettre son savoir à son entourage, tout en nourrissant des millions de personnes.