Il peint une montagne en blanc au Pérou pour faire revenir un glacier disparu : plus de quinze ans plus tard, voici ce qu'il en reste

Direction le Pérou, où un inventeur a eu une idée étonnante pour tenter de faire renaître un glacier disparu.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Eduardo Gold est un inventeur péruvien et fondateur de l’organisation Glaciares Perú.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne manque pas d’idées ingénieuses. Il l’a d’ailleurs prouvé en 2010 en essayant de redonner vie à un glacier disparu. On vous explique !

Un inventeur tente de faire renaître un glacier

Ce projet est né après que le glacier de Chalon Sombrero, situé dans la région andine d’Ayacucho, au Pérou, a complètement disparu plusieurs années auparavant, selon le site Gizmodo.

En 2010, Eduardo Gold s’est rendu au sommet de la montagne, à 4 756 mètres d’altitude, pour une raison bien précise.

Accompagné de quatre ouvriers, l’inventeur a commencé à peindre en blanc les roches laissées à nu par la fonte des glaces.

Pour ce faire, l’équipe a utilisé un mélange de chaux, d’eau et de blanc d’œuf industriel. Au cours des premières semaines, les travailleurs ont réussi à recouvrir environ deux hectares. Le hic ? Ils étaient encore bien loin de l’objectif des 70 hectares prévus.

À l’époque, Eduardo Gold souhaitait peindre d’autres surfaces rocheuses ayant subi le même sort que le glacier de Chalon Sombrero.

Crédit Photo : DR

Il utilise l’effet albédo

Cette initiative, portée par l’organisation Glaciares Perú, faisait partie des 26 projets financés parmi plus de 1 700 candidatures soumises au concours Development Marketplace 2009, organisé par la Banque mondiale.

Le projet a reçu environ 172 000 euros pour développer et appliquer cette peinture entre 2011 et 2013. Sur le papier, Eduardo Gold voulait réduire la chaleur absorbée par les roches sombres en les recouvrant de blanc.

Cette technique devait réfléchir davantage les rayons du soleil pour faire baisser la température à la surface de la montagne et favoriser le retour de la glace. C’est ce que l’on appelle l’effet albédo.

Cette expérience scientifique de grande envergure représentait un véritable espoir pour les villageois vivant au pied de la montagne. La disparition du glacier a tout simplement réduit les ressources en eau de la région, ce qui a eu des conséquences considérables sur leur quotidien.

Mais tout ne s’est pas passé comme prévu…

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Un bilan décevant

Refroidir la roche ne suffit pas en effet à créer un glacier entier. Pour former une couche de glace permanente, plusieurs facteurs doivent être réunis : des températures glaciales, des chutes de neige régulières et une accumulation de neige en quantité supérieure à celle qui disparaît pendant les mois les plus chauds.

Le glaciologue Thomas Condom avait alors estimé que ce revêtement pouvait faire baisser légèrement la température et ralentir la fonte dans la zone peinte.

Néanmoins, le spécialiste avait averti que cette peinture ne pouvait pas provoquer les chutes de neige indispensables à la formation des glaciers.

Plus de quinze ans après, le constat est pour le moins décevant. La montagne arbore seulement quelques parcelles de roches recouvertes de blanc. À ce jour, aucune étude scientifique ne permet d’affirmer que cette méthode a fait renaître le glacier.

Bien qu’innovante, cette technique se heurte rapidement à des obstacles. Le plus inquiétant reste que le Pérou a perdu plus de 56 % de sa surface glaciaire entre 1962 et 2020. Ce phénomène a un impact sur le quotidien des habitants.

Reste désormais à voir si d’autres méthodes permettront de trouver une solution viable sur le long terme.