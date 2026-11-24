En 1979, un village entier a été construit à Malte pour servir de décor au film “Popeye”, avec Robin Williams. Aujourd’hui, il est toujours ouvert et a été transformé en complexe de loisirs.

Connaissez-vous le film musical “Popeye” ? Sorti en 1980, ce film avec Robin Williams raconte les aventures de Popeye, le célèbre marin. Alors qu’il arrive un matin dans le port de Sweethaven, Popeye fait la connaissance d’Olive, dont il tombe amoureux. Mais cette dernière est promise à Brutus, une brute qui fait régner la peur sur le village.

Grâce à ses épinards qui lui donnent de la force, Popeye va affronter Brutus pour rendre à Sweethaven sa tranquillité perdue.

Un complexe de loisirs familial

Pour tourner ce film, un village entier a été construit à Malte afin de servir de décor en 1979. Près de 47 ans plus tard, il existe toujours et a été transformé en complexe de loisirs familial. Nommé “Popeye Village”, il accueille des visiteurs de tous les âges et est un véritable musée à ciel ouvert.

Crédit photo : @popeyevillagemalta / Instagram

En entrant dans le village, vous serez accueilli par Popeye et ses amis qui vous feront visiter ce plateau de tournage pas comme les autres.

Des activités pour petits et grands

De nombreuses attractions sont proposées. Vous pouvez profiter de jeux de fête foraine en bois, d’un mini-golf, de petits musées, de dégustations de vin gratuites, de spectacles de marionnettes et de démonstrations de fabrication de bijoux en argent. Des rencontres avec les personnages de Popeye sont également organisées.

Crédit photo : @pipe.aventura / Instagram

Le village possède également sa plage privée, qui permet aux visiteurs de faire une promenade en bateau sur Anchor Bay. En été, un parcours aquatique gonflable et une piscine extérieure sont accessibles.

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Un village ouvert toute l’année

Le village est ouvert au public toute l’année et accessible aux personnes à mobilité réduite. Les petits chiens de moins de 10 kg sont autorisés à condition qu’ils soient tenus en laisse en permanence. En revanche, les adultes ne sont pas autorisés à entrer sur le plateau de tournage vêtus de costumes complets de Popeye, et l’utilisation de drone est interdite.

Pour entrer dans “Popeye Village”, comptez 15 euros par adulte du 6 novembre 2026 au 3 janvier 2027. Le village est ouvert tous les jours de l’année de 9 h 30 à 17 h, 17 h 30 ou 18 h selon la saison. Un lieu à ne pas manquer si vous passez un séjour à Malte.