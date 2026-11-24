En Suisse, quatre étudiants ont recouvert un glacier des Alpes avec de la laine de mouton biodégradable. Cette solution a donné des résultats encourageants pour freiner la fonte.

Une expérience prometteuse !

Entre juin et septembre 2026, quatre étudiants de l’Université de Lausanne (UNIL) ont lancé le projet « Keep It Wool ».

Cette opération consistait à recouvrir une partie du glacier de Tsanfleuron, situé aux Diablerets, dans le canton de Vaud, en Suisse, avec de la laine de mouton.

La raison ? Le groupe souhaitait vérifier si cette matière naturelle était capable de ralentir la fonte des glaces autant que les couvertures synthétiques utilisées depuis des années pour protéger les glaciers du soleil.

Soutenu par la Fondation Summit, le dispositif a été mené par quatre étudiants, Maxime Galley, Elliot Gaffiot, Jose Bastidas et Léonard Duloube, en collaboration avec le Centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne (CIRM) de l’UNIL.

Un glacier protégé par deux couvertures en laine

Le 22 juin, deux prototypes de couverture en laine de 10 mètres sur 10, de différentes épaisseurs, ont été installés sur une surface de 100 m² chacun.

En parallèle, une bâche géotextile blanche de la même taille a elle aussi été posée afin de comparer les résultats.

Tout au long de l’été, des mesures ont été réalisées toutes les deux semaines. Des piquets placés au centre des zones recouvertes permettaient de surveiller la fonte de neige et de glace.

Fabriquées à partir de laine suisse naturelle et biodégradable, les toiles étaient maintenues à l’aide de sacs de malt recyclés remplis de gravier pour éviter qu’elles ne s’envolent.

Les Diablerets pratiquent aussi le snowfarming, une technique qui consiste à stocker de la neige pendant l’été afin de pouvoir la réutiliser durant la saison hivernale. Cette méthode a également été utilisée lors de l’expérimentation.

Des résultats saisissants

Après trois mois d’observation, les premiers résultats sont plutôt convaincants. Et pour cause : les deux couvertures en laine offrent une protection comparable à celle du géotextile traditionnel.

Dans le détail, les géotextiles traditionnels permettent de ralentir la fonte des glaces de 50 %. En Italie, cette technique est utilisée depuis 2008 sur le glacier Presena.

À noter que les données recueillies sur l’efficacité des couvertures en laine doivent encore faire l’objet d’une analyse plus poussée.

Cette idée est née de l’exposition « Glaciers Under Cover », présentée à Vevey en 2025 par Nathalie Dietschy, professeure d’histoire de l’art à l’UNIL.

Cette dernière remettait en doute l’utilisation des couvertures en polyester ou en polypropylène. Sous l’effet des intempéries et de l’usure, celles-ci libèrent des microplastiques qui contaminent la neige et les eaux des montagnes.

Pour pallier ce problème, l’équipe a choisi la laine de mouton comme alternative biodégradable. Chez nos voisins helvétiques, jusqu’à 70 % de la laine est détruite. Cette matière peut ainsi être valorisée au lieu d’être jetée.

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Le réchauffement climatique fait des dégâts

Cette solution répond à l’urgence climatique, explique le journal espagnol Okdiario. Les glaciers suisses ont perdu près de 40 % de leur volume au cours des deux dernières décennies.

Autre constat alarmant : près d’un millier de petits glaciers ont disparu. Pour limiter les dégâts, certaines zones sont recouvertes de géotextiles qui renvoient une partie des rayons du soleil et ralentissent la fonte de la neige et de la glace.

Mais ces couvertures ont leurs limites, puisqu’elles ne protègent que 0,02 % de la superficie des glaciers suisses.

Par ailleurs, les responsables du projet reconnaissent que ces revêtements ne pourraient pas empêcher la disparition des glaciers, et ce, même s’ils étaient déployés à grande échelle.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre reste le principal moyen de limiter leur recul.