En 2018, les autorités thaïlandaises ont interdit l’accès de cette plage emblématique du pays aux touristes pour la sauver.

Leonardo DiCaprio l’a rendue célèbre dans le monde entier grâce au film La Plage de Danny Boyle.

Forte de son succès auprès des touristes, la Baie de Maya a tout de même dû fermer ses plages de sable blanc pour préserver son écosystème de l’activité humaine.

Cette sublime plage foulée par Leonardo DiCaprio au cinéma a fermé durant trois ans et demi

Crédit photo : 20th Century Fox

Cette plage de Thaïlande a été rendue célèbre par le film La Plage (2000) avec Leonardo DiCaprio et Guillaume Canet. Mais en 2018, les autorités locales ont décidé de fermer la Baie de Maya aux touristes, rapporte le site ABC.

En effet, cette crique de sable blanc entourée de falaises et située sur l’île inhabitée de Koh Phi Phi Leh est visitée par des milliers de touristes chaque jour. Elle n’est accessible qu’en bateau depuis les îles de Phuket ou de Phi Phi, ou depuis Krabi.

Le tourisme impacte fortement l’écosystème de la Baie de Maya

Si les visiteurs trouvent les paysages magnifiques, leur présence impacte fortement l’écosystème de la plage. Les récifs coralliens et les zones de plage ont été endommagés, affirmaient les autorités thaïlandaises à l’époque. Ainsi, elles ont fait le choix d’interdire l’accès à la Baie de Maya durant trois ans et demi et ce, dans le but de lui donner un peu de répit.

Cette opération fut fructueuse. Yuthasak Supasorn, le gouverneur de l’Autorité du tourisme de Thaïlande, a ainsi déclaré que la fermeture avait permis à la plage de se régénérer.

« Les requins sont revenus, les récifs coralliens se reforment et l’eau est redevenue claire. Tout cela montre que la nature peut guérir si on lui en laisse le temps ; il nous faut donc veiller à ce qu’elle puisse continuer ainsi ».

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Limiter la fréquentation de la plage pour préserver son écosystème

Ce n’est que début 2022 que la Baie de Maya a pu rouvrir aux touristes. Cependant, les règles d’accès ont quelque peu changé. À la réouverture, le nombre de touristes admis était limité à 375 à la fois tandis que la baignade restait interdite. Les bateaux ne peuvent accoster qu’au débarcadère de Loh Samah, de l’autre côté de l’île afin d’éviter d’endommager les récifs coralliens, ont ajouté les autorités.

Le but de cette nouvelle réglementation est de préserver les lieux en limitant leur fréquentation. Et ce n’est pas pour déplaire aux touristes qui comprennent bien les enjeux environnementaux que cela implique. « Je trouve qu’il est bon que ce lieu soit resté fermé tout ce temps, afin de protéger la nature et de lui permettre de se restaurer et de se rétablir », jugeait un visiteur italien.

Comme le précise ABC, le tourisme représentait 12 % de l'économie thaïlandaise avant la pandémie de Covid. En 2019, le pays a accueilli 40 millions de touristes.