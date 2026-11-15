Elle répand des billes de verre sur un lac gelé d'Alaska pour sauver la banquise : cinq ans plus tard, une étude conclut qu'elles pourraient accélérer la fonte

En 2017, des milliers de billes de verre creuses, de la taille d’un grain de sel, ont été déversées dans un lac en Alaska. Le projet envisageait à terme de couvrir jusqu’à 100 000 km² de certaines zones de l’Arctique.

Leslie Field, une ingénieure américaine, pensait bien faire en imaginant la création d’une bille de verre réfléchissante, afin de lutter contre la fonte des glaces. Cependant, une étude de modélisation a conclu que ces billes pourraient produire l’effet inverse sur la banquise arctique.

L’histoire du projet Arctic Ice Project, anciennement baptisé Ice911 Research, fut brève mais intense. Elle partait de bonnes intentions mais a finalement manqué d’études approfondies, et ce malgré le CV de la personne à son initiative.

Objectif : protéger les banquises du réchauffement climatique

Docteure en génie électrique diplômée du MIT et de l'UC Berkeley, Leslie Field a lancé le projet sous le nom d’Ice911 Research en 2006 après avoir été alertée par le documentaire “Une vérité qui dérange d'Al Gore” sur la boucle de rétroaction liée à la fonte des glaces.

Elle a commencé ses recherches de manière bénévole en testant divers matériaux sur des étangs privés et des lacs alpins de la Sierra Nevada en Californie, avant d'étendre les essais en Alaska. Son but était de trouver un moyen de contribuer au ralentissement du réchauffement climatique, et notamment celui de la fonte des glaces, à l’aide de microbilles de verre. La fonte des glaces arctiques fait également l’objet de recherches sur la vitesse à laquelle elle se produit.

Basée dans la Silicon Valley, l'organisation s'appelait initialement Ice911 Research en référence au roman "Le Berceau du chat" de Kurt Vonnegut. Elle a changé de nom en septembre 2020 pour mieux refléter sa mission de préservation de la glace polaire, le projet devenant Artic Ice Project.

Le projet consistait à répandre une fine couche de microsphères creuses en silice (de 35 à 65 microns de diamètre) à la surface de la jeune banquise. Ces billes blanches et flottantes augmenteraient la réflectivité de la glace pour renvoyer le rayonnement solaire vers l'espace et freiner le réchauffement de l'océan.

Crédit photo : Arctic Ice Project

Forte de son expérience en recherche et développement chez Chevron et Hewlett-Packard (avec près de 60 brevets à son actif), elle a sélectionné et testé les microsphères creuses en silice destinées à restaurer l'albédo de la jeune banquise. En tant que dirigeante de l'organisation, elle a supervisé le développement des systèmes de surveillance sur le terrain tout en enseignant le génie climatique en tant que chargée de cours à l'université Stanford.

En mai 2017, lors d’un de ses plus gros tests, l’équipe a répandu le matériau sur environ 4 200 m² du North Meadow Lake, près d’Utqiagvik, en Alaska. Le projet envisageait à terme de couvrir jusqu’à 100 000 km² de certaines zones de l’Arctique avant de faire face à un scepticisme implacable au sein de la communauté scientifique.

Une forte opposition scientifique

Cependant, peu de temps après, des premières oppositions se sont fait entendre dans le milieu de la recherche. Après quelques années de scepticisme global, en octobre 2022, la publication de la première grande étude indépendante démontre que les microbilles pouvaient en réalité accélérer… la fonte des glaces.

Publiée dans la revue Earth's Future par les chercheurs Melinda Webster (Université d'Alaska à Fairbanks) et Stephen Warren (Université de Washington), l’étude révèle que les microsphères de verre absorbent environ 10 % du rayonnement solaire.

Sur la neige fraîche très réfléchissante, ces billes assombrissent la surface au lieu de l'éclaircir, provoquant un réchauffement net qui accélérerait la fonte de la banquise.

Cette étude a contraint Leslie Field à quitter l’organisation, qu’elle avait elle-même fondée. Très rapidement, elle a fondé la Bright Ice Initiative pour poursuivre ses recherches. Elle a adapté le principe de modification de l'albédo de surface à la protection des glaciers continentaux (notamment en Islande et en Inde), en privilégiant désormais des particules d'argile naturelle plutôt que des billes de verre.

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La fermeture du projet en 2025

En 2023-2024, des études complémentaires en laboratoire ont confirmé que les microbilles de silice pouvaient être ingérées par le zooplancton (comme les copépodes) et perturber les organismes marins.

Face à ces risques environnementaux, au scepticisme général envers la géo-ingénierie et au manque de financements fédéraux, le conseil d'administration a annoncé la fin des recherches et la dissolution de l'organisation en janvier 2025, tout en annonçant la mise à disposition publique de l'ensemble de ses recherches.

Malgré sa disparition, le Artic Ice Project a publié un article de réponse en mars 2025 contestant les calculs d'absorption de Webster et Warren. Mais le consensus scientifique sur les risques écologiques et la démesure logistique avait déjà eu raison du projet.

Enfin, les quantités employées de ces microbilles sont restées limitées à quelques sites d'essais fermés en Amérique du Nord, où elles ont été soit récupérées, soit dispersées et progressivement dissoutes dans l'eau et les sédiments. Lors de la fermeture, l'Arctic Ice Project a liquidé ses actifs restants et mis fin à tout approvisionnement industriel de ces matériaux, qui sont à l'origine des produits commerciaux standards.