Bill Gates affirme que l'IA est une « arme redoutable » qui pourrait causer « un milliard de morts »

L’inquiétude monte au sujet de l’intelligence artificielle et selon Bill Gates, l’IA pourrait causer “un milliard de morts” si elle tombait entre de mauvaises mains.

L’intelligence artificielle se développe et prend de plus en plus de place dans notre quotidien, à tel point qu’elle pourrait devenir une menace. Plusieurs alertes ont déjà été lancées à son sujet. Récemment, un ancien chercheur d’OpenAI et Anthropic a révélé que l’IA pourrait tous nous tuer d’ici 2030.

C’est également le cas de Bill Gates. Par le passé, le co-fondateur de Microsoft avait déclaré que seulement trois métiers allaient survivre à l’intelligence artificielle.

“Un milliard de morts”

Bill Gates s’est à nouveau exprimé sur le sujet sur NBC News, dans une interview accordée à Kristen Welker pour “Meet the Press”, le 23 septembre dernier. Il a déclaré que désormais, l’intelligence artificielle est “assez puissante pour provoquer un milliard de morts”.

En effet, l’IA pourrait représenter un véritable danger si elle tombait entre de mauvaises mauvais car ses sytèmes seraient “certainement assez puissants pour provoquer des événements qui, vous savez, pourraient causer un milliard de morts”.

“Il n’y a jamais eu d’arme aussi redoutable”

Bill Gates craint que l’IA soit utilisée à mauvais escient par un ou plusieurs groupes terroristes, qui pourraient lancer des cyberattaques massives, saboter des infrastructures ou concevoir des agents biologiques.

“Il n’y a jamais eu d’arme aussi redoutable que la combinaison de personnes mal intentionnées utilisant les outils d’IA les plus récents. Historiquement, seuls certains pays disposaient d’équipes dédiées aux cyberattaques. Aujourd’hui, de petits groupes utilisant l’IA peuvent faire à eux seuls ce que les plus puissants étaient les seuls à réaliser jusqu’à présent”, a indiqué Bill Gates.

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Bill Gates veut réguler l’IA

Pour éviter un tel drame, Bill Gates demande une régulation très importante de l’IA car pour le moment, aucune autorité ne régule cette nouvelle technologie, ce qui est très dangereux. Il souhaite que les gouvernements “imposent des licences, des audits techniques, une surveillance active des usages les plus dangereux de l’IA”, notamment dans les domaines de la cybersécurité et de la biologie.

Une nouvelle alerte qui fait froid dans le dos.