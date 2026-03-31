Bill Gates révèle quels sont les 3 seuls métiers qui survivront à l'intelligence artificielle

Quels sont les métiers qui survivront à l'IA ? Bill Gates, le célèbre père fondateur de Microsoft, a répondu à cette question qui en préoccupe plus d'un.

L'avènement de l'intelligence artificielle, que l'on croyait autrefois réservé aux œuvres de science-fiction, offre un champ des possibles aussi infini que vertigineux. Alors que l'IA n'en est encore qu'à ses balbutiements, ses capacités laissent en effet présager de grandes choses dans plusieurs secteurs, notamment la recherche, mais, et c'est là tout le revers de la médaille, menacent également de faire disparaître certains métiers.

De nos jours, de nombreux salariés craignent ainsi de perdre, un jour, leur profession au profit de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Tout simplement car ils sont bien conscients que l'IA pourrait, à terme, les rendre inutiles et faire, de facto, de leur poste un rôle obsolète. C'est surtout vrai chez les employés dont les missions peuvent être remplies par un robot, mais pas seulement. La liste des emplois en voie de disparition pourrait même s'allonger dans les années à venir. Mais ce n'est pas le sujet, ici, car, si la question de savoir quels seront les jobs qui vont disparaître avec l'IA revient sur toutes les lèvres, qu'en est-il de ceux qui, au contraire, survivront à cette révolution technologique ?

Bill Gates croit détenir la réponse.

Crédit photo : DR

Bill Gates détaille les 3 métiers qui survivront à 'IA

Aujourd'hui âgé de 70 ans, le milliardaire américain a un avis très tranché sur l'intelligence artificielle. Bien qu'il en loue les vertus pour des raisons évidentes, il confesse néanmoins que certains des aspects de cette technologie lui font « peur », comme il le confiait à nos confrères de France Inter.

Il faut dire que le père fondateur de Microsoft en connaît un rayon sur le sujet, tant il a été aux premières loges pendant des décennies. Ses prédictions sur l'IA méritent donc d'être entendues.

Comme beaucoup de ses congénères, Bill Gates craint notamment le risque de forte remplaçabilité du travail humain. S'il ne cache pas que l'IA provoquera, sans doute, la disparition de nombreux métiers dans un futur proche, l'homme d'affaires garde néanmoins une part d'optimisme en affirmant que trois professions, ou plutôt trois secteurs, survivront à cette émergence : la programmation informatique, l'énergie et la biologie. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré dans des propos rapportés par le média indien The Economic Times.

Voici, selon lui, les raisons :

Les programmeurs informatiques : les architectes de l'IA

La suite après cette vidéo

Pour Bill Gates, les concepteurs de l'IA ne seront jamais (du moins pour l'instant) remplacés par leur création.

Paradoxalement, leur métier n'est donc pas menacé car si l'IA progresse de manière exponentielle, elle ne peut fonctionner sans l'apport humain, notamment lorsqu'elle rencontre un problème étranger à sa programmation. Bill Gates estime ainsi que les programmeurs resteront indispensables pour encadrer l'IA et la faire progresser.

Crédit photo : iStock

Les experts en énergie

Bill Gates affirme que le secteur de l’énergie n'est pas menacé car il s'agit d'un domaine très vaste et bien trop complexe pour être géré par l'intelligence artificielle. Le caractère imprévisible de la nature et de la demande énergétique mondiale nécessite en effet la présence d'êtres humains qui seraient les seuls à même de prendre des décisions capitales, surtout en période de crise, qu'il s’agisse de pétrole, d’énergie nucléaire ou encore d’énergies renouvelables.

Les biologistes

Bill Gates rappelle enfin que le travail des biologistes, notamment dans la recherche médicale et la découverte scientifique, repose avant tout sur la créativité, l'intuition mais aussi l'esprit critique. Autant de qualités humaines que l'IA peine encore à reproduire.

Le fondateur de Microsoft prédit ainsi que les biologistes continueront à jouer un rôle crucial dans les progrès de la médecine mais aussi dans la quête de la compréhension de la vie. En revanche, il ne nie pas que l'IA sera, pour eux, un outil majeur.

En dépit de ses prédictions, Bill Gates reconnaît toutefois qu'il est encore difficile d'estimer à quel point l'IA influencera le monde du travail, à l'avenir.

Vous l'aurez compris, rien n'est certain mais les craintes de tout un chacun sont légitimes. Après tout, cette révolution interviendra dans un futur pas si lointain, car aujourd'hui, c'est déjà demain.