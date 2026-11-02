Il se déguise en Batman et paie le plein des automobilistes face à la flambée des prix : personne ne sait qui se cache sous le masque

Direction Londres, où une personne au grand cœur déguisée en Batman vient en aide aux habitants.

De la fiction à la réalité, il n’y a qu’un pas.

La capitale britannique en fait actuellement l’expérience : une personne endossant le costume de Batman s’est donné pour mission d’aider la population grâce à des actions charitables.

Un individu déguisé en Batman aide les Londoniens

Comme le rapporte le média belge 7sur7.be, cet individu portant le masque du célèbre homme chauve-souris agit comme un super-héros depuis un mois dans les rues de Londres.

Si ce bon samaritain tient à garder son identité secrète, il partage néanmoins des vidéos sur sa page Instagram, où il assure vouloir aider les gens en cette période difficile.

Suivi par plus de 100 000 abonnés, ce Chevalier Noir de la vraie vie a tenu à expliquer sa démarche :

« Londres, je suis votre Batman. Cela fait bien trop longtemps que nous devons nous passer d’un héros. Je vais désormais endosser ce rôle. Faites-moi part de vos problèmes et je les ferai disparaître comme neige au soleil », a-t-il déclaré, cité par nos confrères.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce justicier masqué sait tenir ses promesses. Ces derniers jours, il s’est illustré à travers ses bonnes actions.

Crédit Photo : officiallondonsbatman / Instagram

Il paie le plein d’essence de plusieurs automobilistes

Il n’a pas hésité à faire offrir des bons d’une valeur de 70 livres (environ 83 euros) à des automobilistes dans une station-service, ce qui leur a permis de faire le plein, alors que le pays fait face à une flambée des prix à la pompe.

Selon les conducteurs présents sur place, Batman aurait donné plus de 4 000 euros. Ce qui devait arriver arriva : d’autres personnes ont eu vent de cette opération et se sont précipitées à la station-essence, entraînant une longue file d’attente.

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Sa générosité ne s’arrête pas là. Il a aussi réglé des amendes de stationnement non loin des hôpitaux. Dans un message adressé à l’hôpital de Kingston, le bon samaritain a justifié son acte, qu’il estime nécessaire :

« Ceux qui viennent rendre visite à un proche malade ont d’autres soucis en tête. Étant donné que le parking est toujours complet, c’est un véritable crime. Mais le gouvernement s’en moque, c’est donc à Batman de régler le problème », a-t-il confié.

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Qui se cache derrière le masque de chauve-souris ?

Pour lutter contre la vie chère, l’homme chauve-souris a revendu des barres chocolatées à des prix dérisoires et a fait en sorte qu’un restaurant de poulet ajoute à sa carte un menu à une livre (1,10 euro).

Armé de ses propres outils, il a aussi comblé des nids-de-poule dans une zone fréquentée par des enfants, aidé des seniors à traverser la route et ramassé les déchets abandonnés au sol. Un vrai héros du quotidien ! Dans le même esprit, un jeune homme déguisé en Spider-Man a aidé une personne en fauteuil roulant à traverser la route.

Crédit Photo : officiallondonsbatman / Instagram

Depuis, une question est sur toutes les lèvres : qui se cache derrière le masque ? Certaines pistes évoquent Niko Omilana, un YouTubeur anglais qui propose du contenu humoristique. Interrogé par la BBC, le jeune homme a indiqué que ce n’était pas lui. L’humoriste britannique Jon Harvey a lui aussi été cité.

Le justicier, lui, semble vouloir garder le secret et espère rendre le monde meilleur à son échelle. À noter que, jusqu’à présent, Bruce Wayne et Batman n’ont jamais été vus ensemble au même moment !