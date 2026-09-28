25 ans et déguisé en Batman, il assiste à un vol : il poursuit le voleur et rend la justice comme le héros masqué

Norwich, en Angleterre, a été le théâtre d’une scène étonnante : un fêtard déguisé en Batman a poursuivi un voleur et récupéré un sac à main pour le rendre à sa propriétaire.

La soirée ne se passait pas à Gotham City, et pourtant, Batman a dû lutter contre le crime !

Récemment, un Britannique vêtu du costume du Chevalier noir n’a pas hésité à traquer un voleur de sac à main et à faire règner la justice.

Il voit un malfrat voler le sa à main d'une femme

Cette histoire pour le moins insolite s’est déroulée dans la soirée du samedi 19 septembre, à Norwich, en Angleterre, rapporte The Guardian.

Ce soir-là, Sonni Mason, 25 ans, employé dans un café à Londres, participait à une fête d’anniversaire déguisée organisée par un ami lorsqu’il a vu un homme arracher le sac d’une femme qui faisait la queue devant un bar.

Face à cette situation, le jeune homme a décidé d’agir, toujours dans la peau du justicier masqué. Sonni s’est alors lancé à la poursuite du voleur, suivi par ses amis, eux aussi déguisés en super-héros : Mr Fantastique, Poison Ivy et Cyclope.

A partygoer dressed as Batman chased down a thief and retrieved a stolen handbag on Saturday night.



Sonni Mason, 25, a café worker from London, was out for a friend’s fancy dress birthday party when he witnessed a man grab a woman’s bag from the queue outside a bar in Queen… pic.twitter.com/YSGMJz6LZ0 — The Times and Sunday Times (@thetimes) September 24, 2026

Alors que le groupe poursuivait le malfrat dans le centre-ville, il a fait signe à des policiers qui effectuaient une patrouille dans les environs.

Les agents ont pu rattraper le suspect peu après. Le hic ? Ce dernier n’avait déjà plus le sac sur lui.

Le voleur rattrapé et le sac restitué à sa propriétaire

Par chance, un témoin avait repéré le sac, abandonné à environ 300 mètres du lieu du vol. L’accessoire se trouvait sur un mur en hauteur près de la cathédrale de Norwich.

Après plusieurs tentatives ratées pour le récupérer, Sonni n’a pas eu d’autre choix que d’escalader le mur, toujours vêtu de son costume de Batman, pour l’atteindre.

Une fois l’objet entre ses mains, il l’a rendu à sa propriétaire reconnaissante, avec tout le contenu à l’intérieur.

Une grande partie de l'incident a été filmée et publiée sur les réseaux sociaux. Dans un message relatant ce qui s’est passé, il a écrit :

« Lors d'une soirée pour l'anniversaire d'un ami, quelqu'un a volé le sac d'une autre personne à cause d'un paquet de cigarettes par pure méchanceté… alors moi, en Batman, Poison Ivy, Mr Fantastique et divers autres héros, je l'ai poursuivi », peut-on lire.

Crédit Photo : Capture d'écran / X

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Il souhaite « inspirer les gens »

Interrogé par l’agence de presse SWNS, Sonni a expliqué les raisons de son intervention :

« J’espère pouvoir inspirer les gens à être un peu plus comme Batman. Pas tellement à courir dans le noir en costume, mais plutôt à aider les autres. Je ne m’attendais pas à devoir escalader un mur », a-t-il indiqué.

Avant d’ajouter :

« Tout le monde a besoin d’un peu de Batman dans sa vie. Il faut être courageux, intègre et bienveillant. J’espère que tout le monde en ferait autant, avec ou sans cape ni masque (…) Il ne devrait pas être nécessaire de porter un costume de super-héros pour avoir envie d’agir ».

Des propos inspirants !