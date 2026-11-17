Alors que deux tours devraient être démolies à Roubaix, la ville se heurte à un obstacle : un locataire vit encore dans l’une des tours et refuse de partir.

À Roubaix, la tour D et la tour E des Trois-Ponts sont des immeubles jumeaux, tous les deux de 14 étages et de 80 appartements. Ces deux bâtiments doivent être démolis, selon une annonce faite en 2018 dans le cadre du Nouveau programme de renouvellement urbain de Roubaix.

Cependant, tout ne se passe pas comme la Ville l’avait imaginé. Si la démolition de la tour D a commencé, ce n’est pas le cas de la tour E, et pour une raison bien précise.

Reloger tous les habitants

Si le délai de la démolition de cette deuxième tour a été rallongé, c’est parce que la Ville se heurte à un obstacle : le relogement des résidents. En effet, tous les habitants des deux tours ont dû être relogés afin de commencer les travaux. Cependant, cette procédure a été interminable et n’est toujours pas achevée.

Concernant la tour D, le relogement des habitants a duré quatre ans, entre 2020 et 2024. Pour la tour E, il s’est fait au compte-goutte et est toujours en cours.

Un locataire vit encore dans la tour

Début 2025, il ne restait que 22 locataires dans la tour, contre trois début 2026. Huit mois plus tard, en septembre, on compte encore un locataire dans la tour E de 14 étages, qui n’a pas encore accepté de solution de relogement. Si certains propriétaires sont importunés par les loyers impayés de leurs locataires, ici la situation est toute autre.

« Malgré les nombreuses propositions de relogement qui lui ont été présentées, cette famille n’a pas, à ce stade, accepté de solution permettant son départ du logement. À ce jour, le lancement des opérations n’est donc pas envisagé avant le printemps 2027 », a expliqué le bailleur LMH, propriétaire de la tour E, à La Voix du Nord.

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Une démolition en 2028

Pour le moment, il est donc impossible de démolir l’immeuble tant qu’il reste encore une personne à l’intérieur.

Si l’occupant accepte de partir et que le bâtiment est vide, les ouvriers pourront commencer le curage au printemps 2027, c’est-à-dire le retrait des éléments non structurels. La démolition en tant que telle est prévue pour début 2028 et la fin des opérations pour avril 2028. Affaire à suivre.