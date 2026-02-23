40 000 € d'impayés : son locataire ne paie plus, un propriétaire piégé

À Paris, un propriétaire se retrouve dans une situation financière délicate depuis que son locataire ne paie plus son loyer.

Acheter un bien immobilier pour le louer est souvent un moyen de rembourser son crédit. Mais certains propriétaires voient leur projet compromis par des situations imprévues, comme le squat.

C’est ce qui est arrivé à un homme âgé d’une quarantaine d’années ayant investi dans un appartement à Paris. Aujourd’hui, il peine à garder la tête hors de l’eau depuis que son locataire a cessé de payer son loyer.

Un rêve devenu cauchemar

Comme le rapporte le magazine Mode et Travaux, le quadragénaire a acheté en mai 2024 un logement de 38 m² situé dans le XXe arrondissement de la capitale, pour 290 000 euros.

Le propriétaire parisien a financé son achat grâce à un emprunt. Malgré l’ampleur des travaux, il était persuadé d’avoir fait une bonne affaire. Une fois la rénovation achevée, il a mis son appartement en location pour couvrir ses mensualités. C’est dans ce contexte que ce dernier a opté pour une conciergerie spécialisée dans la location de courte durée.

La suite après cette vidéo

À l’époque, la plateforme lui avait assuré 1 900 euros par mois, pour un loyer affiché à 2 250 euros. Avec cette somme, il pouvait rembourser son crédit de 1 700 euros et payer les charges et conserver un petit surplus.

Au cours de cette période, le bien avait été loué à deux personnes différentes. Les difficultés ont commencé début 2024, lorsqu’un nouveau bail d’un an été signé.

Le nouveau locataire avait emménagé le 30 avril. Jusqu’ici rien d’anormal… sauf qu’un mois plus tard, il n’avait pas versé le loyer. Rebelote les semaines suivantes.

Face à cette situation, le propriétaire a engagé une procédure d’expulsion avec son avocate, mais rien ne s’est passé comme prévu.

Crédit Photo : iStock

Le propriétaire vit un calvaire

En consultant le dossier du squatteur, le duo est tombé des nues. Et pour cause : il comportait des documents incohérents, avec des fiches de paie aux dates improbables et des montants invraisemblables, expliquent nos confrères.

Si ces éléments incohérents auraient dû mettre la puce à l’oreille, la conciergerie est totalement passée à côté, n’ayant pas effectué les contrôles nécessaires pour éviter les mauvaises surprises.

Ce manque de rigueur a eu de lourdes conséquences. Le locataire continue de ne pas payer son loyer, tandis que le propriétaire voit sa dette locative augmenter mois après mois. Deux ans après les faits, il est endetté de plus de 40 000 euros.

Crédit Photo : iStock

En plus de cela, la dernière décision de justice a été une véritable douche froide pour le propriétaire : le bail comporte une irrégularité, la conciergerie faisant office de bailleur au lieu de mandataire. Résultat : l’occupant n’a pas été expulsé, et le titulaire du bien ne peut pas être remboursé. De son côté, l’avocat de l’entreprise évoque un cas exceptionnel.

La Banque de France précise qu’une accumulation d’impayés peut conduire à des situations de surendettement. Concrètement, un propriétaire incapable de s’acquitter de ses échéances risque de voir son bien saisi et vendu aux enchères à un prix inférieur à sa valeur réelle.