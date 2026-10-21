Ils refusent de céder leur terrain pour une autoroute : après cinq ans de bras de fer, elle passe au milieu de leur immeuble de bureaux au Japon

À Osaka, au Japon, il existe un immeuble de bureaux pas comme les autres, traversé par une autoroute. Une construction hallucinante.

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La Gate Tower Building

Si vous vous rendez un jour à Osaka et que vous passez devant la Gate Tower Building, vous n’en croirez pas vos yeux. À cet endroit, une autoroute traverse un immeuble de bureaux. Le spectacle est saisissant de l’extérieur mais aussi depuis l’autoroute Hanshin, où les quatre voies traversent un tunnel construit au centre de la tour de bureaux.

Mais comment une telle construction a-t-elle pu voir le jour à Osaka ? En réalité, elle résulte d’un conflit qui a amené les deux parties opposées à trouver un compromis étonnant.

5 ans de discussions

Tout a commencé en 1983. À cette époque, le terrain appartenait à une usine de charbon et de bois. Cependant, les bâtiments de l’usine se sont détériorés avec le temps et les propriétaires du terrain ont voulu reconstruire un immeuble sur leur parcelle.

Cependant, leur projet a été refusé par la ville d’Osaka. La raison ? Une bretelle de sortie d’autoroute devait être construite à cet endroit, et le projet avait déjà été validé par la ville. Cependant, pour construire l’autoroute, les urbanistes avaient besoin d’acquérir le terrain, ce qui a été refusé par les propriétaires. Pendant cinq ans, les deux parties ont mené des discussions dans le but de trouver un compromis. Une affaire similaire à celle de ces habitants qui ont été expulsés de leur maison, détruite pour bâtir une autoroute.

L’autoroute traverse l’immeuble

Contre toute attente, une solution a été trouvée. Les deux parties ont accepté de fusionner leur projet. Ainsi, la tour commerciale serait traversée par l’autoroute, qui passerait à l’intérieur de l’immeuble. Pour que le projet soit réalisable, plusieurs lois d’urbanisme japonais ont été modifiées et les autorités routières versent désormais un loyer aux propriétaires du terrain.

L'autoroute passe dans l'immeubleCrédit photo : Kanpai

Cette tour de 16 étages culmine à 71 mètres de haut. L’autoroute occupe les cinquième, sixième et septième étages du bâtiment, qui ont été condamnés. L’ascenseur de la tour contourne ces étages et passe directement du quatrième au 8ème. Cette construction est hallucinante, tout comme le plus haut hôtel du monde qui a ouvert ses portes l'année dernière.

“Le centre du bâtiment est traversé par la sortie Umeda de la ligne aéroportuaire de l'autoroute Hanshin, faisant office de véritable porte d'entrée vers la ville depuis l'aéroport. Conçu comme un nœud du réseau de transport et un emblème d'Umeda, le bâtiment arbore une forme cylindrique qui lui confère une façade harmonieuse sous tous les angles. Par ailleurs, afin de limiter les nuisances sonores et de faciliter l'entretien, sa façade est revêtue de panneaux préfabriqués en granit et de châssis horizontaux en verre haute performance de 19 mm à réflexion thermique. Il en résulte des espaces de bureaux calmes, lumineux et confortables, offrant une vue panoramique”, peut-on lire sur la page officielle du Gate Tower Building.

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Une construction emblématique

La route ne touche pas le bâtiment puisqu’elle repose sur de grands piliers en béton construits à l’extérieur de la tour. Elle passe donc au travers, comme un pont. Pour garantir le confort des employés de bureaux, la voie rapide a été enfermée dans un caisson acoustique afin de réduire les bruits et les vibrations liés à la circulation.

La construction de ce projet hors du commun s’est achevée en 1992. Cette tour est aujourd’hui l’une des constructions les plus impressionnantes du Japon.

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Japon

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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