Découvrez l'intérieur du plus haut hôtel du monde, qui va ouvrir ses portes cette année

Un hôtel luxueux va bientôt ouvrir ses portes à Dubaï. Celui-ci présente une particularité vertigineuse.

Cela n’aura échappé à personne : Dubaï est la ville de la démesure. La Cité de l’Or abrite désormais la plus haute tour hôtelière du monde, rapporte le Daily Mail.

Cet établissement de luxe devrait ouvrir ses portes fin 2025, renseigne le média britannique. Le moins que l’on puisse dire, c’est que sa structure va vous donner le vertige.

Plus grand que la tour Eiffel, l’hôtel Ciel Tower mesure 365 mètres de haut. Le building compte 82 étages et plus de 1000 chambres et suites.

Le bâtiment abrite aussi la piscine à débordement la plus haute de la ville. Il dispose également d’une terrasse d’observation à 360 degrés, offrant ainsi une vue imprenable sur le Palm Jumeirah et le golfe Arabo-Persique.

Ce n’est pas tout. Cet immeuble fastueux a fait aménager une salle de sport ultra moderne, des salons de beauté, ainsi qu’une piscine réservée aux enfants.

Côté restauration, les clients pourront choisir parmi dix bars et restaurants répartis dans tout l'hôtel.

« Un projet immobilier exceptionnel »

De leur côté, les chambres ne sont pas en reste. Celles-ci sont équipées de baies vitrées panoramiques allant du sol au plafond, permettant aux clients de jouir d’une « vue exceptionnelle » sur la ville.

L’hôtel est situé dans la Marina de Dubaï, ce qui permet d’accéder facilement aux plages et aux activités nautiques de la région.

« Culminant à une hauteur remarquable de 365 mètres, la Ciel Tower est un projet immobilier exceptionnel qui, une fois achevé, établira une nouvelle référence en tant qu'hôtel le plus haut du monde », a indiqué le promoteur immobilier The First Group.

La Ciel Tower a été conçue par un prestigieux cabinet d’architecture londonien. Elle « se caractérise par un design saisissant, des intérieurs contemporains (…) », soulignent nos confrères.

Ce nouvel établissement fait partie de La Vignette Collection D’IHG, une famille d’hôtels exclusifs « uniques en leur genre » et « conçus pour des clients à la recherche d’expériences de séjours riches et variées », détaille le groupe sur son site web.

