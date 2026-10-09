« Il faut détacher sa mâchoire inférieure » : au Japon, le burger à 7 steaks et plus de 2 600 calories de Wendy's fait réagir

Le MEGA Wendy's débarque au Japon

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Le burger à 7 steaks de Wendy's

Toujours plus haut ! Les burgers deviennent désormais des gratte-ciels à l’image de ce “MEGA Wendy’s” proposé par la chaîne américaine de fast-food Wendy’s au Japon.

Il suffit de le voir pour justifier les majuscules de son nom. Le “MEGA Wendy’s” vient de débarquer au Japon et compte s’imposer comme le Godzilla des burgers. Wendy’s est une chaîne américaine de fast-food, réputée surtout pour ses steaks carrés, ce qui la démarque de ses nombreux concurrents.

Des steaks bien carrés !

Implanté au Japon, Wendy’s a voulu frapper un gros coup en proposant un burger gigantesque. Aux États-Unis, la chaîne propose le Dave’s Single, avec trois steaks hachés. Pour ce “MEGA” burger, également nommé “Dave’s Septuple”, Wendy’s a ajouté quatre steaks et quatre tranches de fromage.

Le MEGA Wendy'sCrédit photo : Wendy's

Au total, nous avons donc 7 steak hachés empilés entre deux tranches de pain burger. En termes de calories, le burger atteint 2 614 kilocalories, sans compter les accompagnements ni les boissons.

Les Japonais choqués par ce burger !

Au Japon, la sortie de ce burger géant n’est pas passée inaperçue, faisant l’objet d’un reportage par le média Japan Today. Le burger a été lancé à l’échelle nationale pour commémorer son apparition à la télévision. Son prix : 3 670 yens, soit environ 20 euros. Si vous optez pour le menu, avec frites et boissons, le prix monte à 4 150 yens, soit environ 24 euros.

Sans surprise, ce plat aux proportions gigantesques a suscité un vif débat sur Internet parmi les Japonais :

“On dirait un produit farfelu qu’on verrait dans une pub de GTA”

“Mais comment je fais pour mordre dedans ?!”

“Il faut détacher sa mâchoire inférieure.”

Le MEGA Wendy'sCrédit photo : Japan Today

La suite après cette vidéo

Plus de 2600 kcal en un burger !

Selon la chaîne de restauration rapide, le MEGA Wendy’s mesure environ 14 centimètres de haut et pèse 900 grammes. Quant aux 2600 kilocalories, un tel total calorique se répartit généralement sur les trois repas de la journée avec un équilibre en macronutriments entre protéines, glucides et lipides. Mais pourquoi manger 3 fois par jour quand on peut remplacer ces trois repas quotidiens avec un tel mastodonte à engloutir en un seul repas ?

Le reporter de Japan Today a, lui, eu surtout l’impression de participer à un concours de “mangeur de steaks”, puisque les deux tranches du pain bun ont rapidement disparu de l’équation face à l’immensité de la tour des 7 steaks.

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Japon

Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

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