Le milliardaire Bryan Johnson poste une photo étrange avec sa petite-amie, les internautes sont perplexes

Le millionnaire Bryan Johnson a encore troublé les internautes avec sa dernière publication. Une photo sur laquelle on le voit faire un “plank” sur sa petite-amie, à moins que ce soit autre chose.

Il est de ces personnes qui aiment faire parler d'elles, quel que soit ce qu’on dit sur lui. Bryan Johnson, le millionnaire connu pour son projet de rajeunissement controversé, n’a pas fini de nous laisser perplexe.

Sur X, Bryan Johnson a publié une photo étrange où on le voit allongé sur sa petite-amie, Kate Tolo. À première vue, on pourrait penser qu’ils s’embrassent ou alors que le millionnaire biohacker soit en train de faire du “planking” sur sa copine.

Crédit photo : Bryan Johnson / X

Le retour à la mode du planking ?

Vous vous souvenez du planking ? Cette tendance humoristique née puis disparue sur les réseaux sociaux en 2011 consistait à “faire la planche”, c’est-à-dire s’allonger sur le ventre, sur n’importe quelle surface. Ici, la surface, c’est visiblement sa petite-amie mais le planking n’a rien d’humoristique pour Bryan Johnson, qui affirme que cette pratique procure de nombreux bienfaits pour la santé. D’ailleurs, il a même renommé la pratique : “GLP-Bryan”.

Bryan Johnson et Kate Tolo parlent très ouvertement de leur vie et de leur relation sur les réseaux sociaux, révélant qu’ils ne partagent pas régulièrement le même lit et annonçant au monde entier que, d’un point de vue scientifique, le vagin de Tolo fait partie du « top 1 % » mondial.

Sur cette photo assez délirante, Kate Tolo est allongée à plat sur le dos sur le canapé, les bras le long du corps, tandis que Bryan Johnson est allongé à plat ventre sur elle, dans une position qui semble intime mais qui, d’une certaine manière, ne l’est pas vraiment. Mais quels sont donc les bienfaits du GLP-Bryan ?

Le GLP-Bryan, est ça marche vraiment ?

« Je m’allonge souvent sur Kate en m’appuyant de tout mon poids. Cette pression profonde calme son système nerveux, apaise ses pensées agitées et libère de l’ocytocine, ce qui réduit le cortisol. On appelle ça le GLP-Bryan. »

Des études ont déjà montré que le simple fait de s’allonger à côté de son partenaire peut aider à détendre le système nerveux. De plus, cela peut procurer une sensation très réconfortante. Kate Tolo a d’ailleurs répondu au message de son compagnon en qualifiant cette pratique de « l’une de mes thérapies préférées » ainsi que de « l’un de mes passe-temps favoris ».

Bryan Johnson lui a alors répondu : « À ton service ».

Crédit photo : Bryan Johnson / X

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Les internautes dans la confusion

Quoi qu’il en soit, cela semble être une expérience agréable pour elle, au moins. Pour les internautes, en revanche, le malaise est réel si on se fie à certaines réactions moqueuses sur sa publications :

« Un bon câlin long et serré offre les mêmes bienfaits, est étayé par des études validées par des pairs et ne fait pas de toi un vrai taré »

D’autres ont qualifié cela de « gênant » en partageant d’anciens mèmes sur le « planking », tandis qu’un autre a écrit :

« C’est un peu comme ça que j’imaginais l’amour romantique quand j’étais enfant. »

Mais certains utilisateurs étaient d’accord avec le millionnaire, comme l’a indiqué l’un d’entre eux :

« Je ne saurais trop le recommander. Ça marche vraiment si vous êtes très névrosé et que vous souffrez de douleurs liées au système nerveux. »

Bryan Johnson a partagé la photo tout en proposant de livrer une démo en vidéo aux internautes qui aimeraient tenter l’expérience.