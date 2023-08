À 45 ans, ce magnat de la tech dépense 2 millions de dollars par an pour avoir un corps de 18 ans

Bryan Johnson, un magnat de la tech âgé de 45 ans, dépense une partie de sa fortune pour préserver un corps de jeune homme. Et on peut dire qu’il en a pour son argent.

Ne lui parlez pas d’âge ! Surtout quand on est multi-millionnaire depuis la trentaine et qu’on a assez de moyens pour s’offrir une cure de jouvence. Bryan Johnson a vendu sa compagnie de processeurs à Ebay pour 800 millions de dollars.

Une fortune qu’il a réinvestie dans l’entretien de son physique. À 45 ans, il clame avoir un coeur d’une personne de 37 ans et une peau âgée de 28 ans tandis que sa capacité d’endurance est celle d’une jeune homme de 18 ans.

Pour en arriver à ce résultat, il n’a pas fait dans la demi-mesure puisqu’il s’est constitué une équipe de 30 médecins et d’experts en santé régénérative. Son but étant d’avoir ces organes majeurs (cerveau, foie, reins, dents, peau, cheveux, pénis et rectum) fonctionnels comme s’il était adolescent.

Son projet de travail physique a un même nom : le Project Blueprint. Un projet incluant d’un régime végan, des exercices quotidiens, des exercices physiques à haute intensité trois fois par semaine. Il a aussi pris l’habitude d’aller se coucher tous les soirs à la même heure pour garder une régularité biologique.

Crédit photo : Project Blueprint

Tous les jours, il se lève à cinq heures du matin, ingurgite deux douzaines de compléments alimentaires et fait du sport pendant une heure. Il enchaîne ensuite sur l’absorption d’un jus vert mélangé avec de la créatine et des peptides de collagène. Il se brosse les dents avec de la soie dentaire, se rince avec de l’huile d’arbre à thé et un gel antioxydant.

Ralentir le vieillissement des organes majeurs de 25%

Avant d’aller se coucher, il porte des lunettes qui bloquent la lumière bleue des écrans pendant deux heures, afin de reposer ses yeux en amont de son sommeil. Il surveille constamment ses signes vitaux et subit des procédures médicales mensuelles, notamment avec des échographies, des IRM, des coloscopies et des analyses de sang.

En outre, pendant son sommeil, il est branché à une machine qui compte le nombre d’érections nocturnes. Il prend aussi des mesures quotidiennes de son poids, de son IMC, de sa graisse corporelle, de sa glycémie et des variations de sa fréquence cardiaque.

Crédit photo : Project Blueprint

En bref, il a à disposition une unité médicale toute entière avec tous les outils technologiques nécessaires. Une détermination qui impressionne parmi son équipe médicale : “Je travaille avec des athlètes et des stars de cinéma, et aucun d’eux ne va aussi loin que Bryan”, indique l’un d’eux à Bloomberg News.

Derrière ce suivi médical extrême se cache une volonté scientifique de la part de Bryan Johnson. Il aimerait prouver que c’est possible de réduire l’âge biologique des organes humains de 25% afin de rester jeune plus longtemps et ralentir la vieillesse naturelle.

Une volontée née quand Bryan Johnson n’avait pas encore vendu sa société pour plusieurs millions. À l’époque, il souffrait d’anxiété et de dépression physique et mentale, étant en surpoids, déprimé, voire suicidaire.

Devenu multi-millionnaire, il s’est donc mis en quête du bien-être ultime, que ce soit sur le plan physique et mental. Et jusqu’à présent, ça semble lui réussir plutôt bien.