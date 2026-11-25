Et si, au lieu de l’enterrement ou de la crémation, nous transformions notre corps en compost ? C’est l’expérience menée par Damien Charabidze, qui a enterré les cadavres de huit moutons dans le sol.

En France, quand on meurt, deux choix s’offrent à nous : l’enterrement ou la crémation. Cependant, il pourrait exister une autre possibilité qui consisterait à transformer notre corps en compost en l’enfouissant directement dans la terre.

Pour savoir si cette solution fonctionnerait, le biologiste Damien Charabidze, originaire de l’université de Lille, a mené une expérience. Son projet, baptisé F-COMPOST, a été mené avec l’association Humo Sapiens.

Transformer son corps en humus

Comme Damien Charabidze ne pouvait pas enfouir directement des corps humains dans le sol, il a enterré huit carcasses de moutons dans des fosses distinctes afin d’examiner leur processus de décomposition. En effet, la taille et la composition des moutons se rapprochent de celles d’un corps adulte.

Cette expérience avait déjà été menée sur des rats. Quatre carcasses de moutons ont été directement enfouies dans la terre tandis que quatre autres étaient recouvertes de végétaux broyés.

“C’est le même principe que le compostage. Il faut trouver un équilibre entre une matière riche en azote à décomposer (en l’occurrence, un cadavre) et du carbone (des copeaux de bois) permettant la circulation de l’oxygène”, a expliqué le biologiste.

Le compostage funéraire

Selon l’expérience de Damien Charabidze, le corps repose sous la terre. Quand il est entouré de copeaux de bois et de matières végétales, il attire les micro-organismes. Ces bactéries dégagent de la chaleur et transforment le corps en humus, la couche sombre et fertile du sol.

Les huit moutons ont donc passé un an sous terre. À l’été 2026, ils ont été exhumés. Dans les fosses contenant des végétaux, il ne restait que des ossements, les tissus mous s’étant décomposés.

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Plusieurs avantages

Cette méthode est donc prometteuse et pourrait avoir plusieurs avantages. Le compostage funéraire réduirait les émissions de CO2 liées à la crémation, l’utilisation de produits chimiques pour l’embaumement des corps ainsi que l’occupation des espaces funéraires. Selon Science & Vie, un Français sur deux serait prêt à envisager cette solution.



Bien qu’elle soit peu répandue, elle est autorisée dans certains États des États-Unis et, à titre expérimental, dans un Land allemand.

Une belle façon de revenir à la terre à sa mort.