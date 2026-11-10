Un cargo s'échoue sur une plage anglaise : jusqu'à 1 000 personnes repartent dans la nuit avec des motos BMW, des couches et des Bibles

Au sud de l’Angleterre, un cargo s’est échoué sur une plage et des centaines de personnes se sont pressées pour voler sa cargaison.

Le 18 janvier 2007, le cargo MSC Napoli a navigué dans une mer agitée près de l’Angleterre. En difficulté, le navire a été délibérément échoué le 20 janvier 2007 dans la baie abritée de Lyme. Ce cargo transportait 41 773 tonnes de cargaison. Plus de 100 conteneurs sont tombés à la mer et du pétrole s’est répandu sur huit kilomètres.

En plus de cela, de nombreux conteneurs se sont échoués sur une plage, et les habitants en ont profité pour récupérer la cargaison. Ce fut également le cas de ce cargo qui a perdu des conteneurs d’œufs Kinder Surprise.

Des centaines de personnes sur la plage

Jusqu’à 1 000 personnes sont arrivées ce soir-là, certaines avec des enfants ou avec leurs chiens. Elles ont passé des heures à fouiller les débris éparpillés sur la plage, malgré les avertissements de la police selon lesquels elles risquaient des amendes. Un “comportement abominable” selon les autorités.

“Franchement, les scènes auxquelles j’ai assisté hier soir sur la plage étaient ignobles. J’ai personnellement vu de jeunes enfants assis sur la plage en pleine nuit, par une tempête et une mer déchaînée, sans surveillance, tandis que leurs parents pillaient ouvertement”, a déclaré Mark Rodaway, officier des garde-côtes, à NBC News.

Crédit photo : Richard Austin / Seaton Nub News

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Des motos, couches et parfums volés

Les locaux sont repartis avec des objets en tout genre. Une quinzaine de motos BMW, d’une valeur de plus de 23 000 dollars chacune, ont été volées, ainsi que de la nourriture pour chiot, des Bibles, des couches, des parfums et des pièces détachées neuves comme des boîtes de vitesses, des rétroviseurs et des volants. Certaines ont été retrouvées en vente sur internet.

“C’est un vrai désastre. On dirait une décharge. S’ils avaient laissé les déchets dans les conteneurs, le nettoyage aurait été plus facile”, a regretté Joanne Groenenberg, porte-parole de l’Agence maritime et des garde-côtes.

Les pilleurs recherchés

La police a reconnu que le fait de récupérer ces objets sur la plage était légal, à condition que la cargaison soit restituée au propriétaire. Cependant, ce ne fut pas le cas puisque la majorité des locaux ont gardé les objets trouvés et ont réussi à partir malgré les barrages policiers. Cet échouage rappelle celui de ce cargo chargé de 260 000 bouteilles de whisky qui a fini sur une petite île écossaise.

Les pilleurs ont été menacés d’être arrêtés s’ils ne restituaient pas les objets volés. Des mandats de perquisition ont pu être obtenus pour fouiller leur domicile.

Il a fallu des années avant que le navire ne soit retiré de la baie de Lyme. Le 9 juillet 2007, le cargo a été renfloué mais il a été échoué à nouveau le 12 juillet à cause d’une fissure de 3 mètres dans sa coque. Il a finalement été démantelé.