En perdant cinq conteneurs dans une tempête en mer du Nord, un cargo a littéralement couvert une plage allemande de centaines de milliers d'œufs Kinder Surprise

Après une tempête en mer du Nord, des milliers d’œufs en plastique se sont échoués sur une plage allemande, où les habitants ont participé au nettoyage.

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L’échouage de centaines de milliers d’œufs Kinder Surprise sur une plage allemande a rendu heureux les enfants présents sur place. Comment cela a-t-il pu se produire ?

Des centaines de milliers d’œufs Kinder s’échouent en Allemagne

À l’instar des milliers de baskets Nike tombées d'un cargo en pleine mer en 1990, ces objets en plastique ont connu une destinée similaire.

Tout a commencé le 4 janvier 2017, lorsque le cargo danois Munkebo Maersk, en provenance de Chine, a été pris dans la tempête Axel alors qu’il naviguait entre Rotterdam et Bremerhaven, dans la mer du Nord.

Confronté à des vents violents et à de forts courants, le bateau a vu cinq de ses conteneurs être emportés par les flots. Ils contenaient des œufs surprise sans chocolat de la marque Kinder.

Les petites capsules se sont échouées dès le 4 janvier 2017 sur une plage de l’île de Langeoog, dans le nord de l’Allemagne. Résultat : elles étaient réparties sur plusieurs kilomètres, selon Global News.

« J’ai pensé que c’était un miracle »

Le moins que l’on puisse dire, c’est que leur présence n’a pas manqué de laisser bouche bée les habitants de la région. Il faut dire que des centaines de milliers de boîtes colorées jonchaient le sable.

Les plus curieux ont fait une autre découverte en ouvrant la coque en plastique. Celle-ci abritait bel et bien le traditionnel jouet Kinder, mais aussi une notice en cyrillique, un alphabet utilisé pour écrire certaines langues slaves.

Plus tard, la police maritime allemande a indiqué que les cargaisons tombées à l’eau étaient destinées au marché russe. En arrivant sur les lieux, le maire de la commune, Uwe Garrels, n’en a pas cru ses yeux.

« Au début, j’ai pensé que c’était un miracle, parce que tout était si coloré et tout ça », a-t-il raconté.

Le hic ? L’édile s’est vite rendu compte à quel point la situation était en réalité problématique, soulignant l’impact sur l’environnement et les dangers pour la faune sauvage.

Crédit Photo : Daniela Skrzypczak / www.reiseknipse.de

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Des opérations de nettoyage organisées sur la plage

Pour y remédier, l’élu a invité la population à venir ramasser les jouets éparpillés le long de la plage, et de nombreux habitants ont prêté main-forte pour nettoyer l’endroit.

Cet élan de solidarité a donné lieu à une scène cocasse. Une employée d’une crèche locale n’a pas hésité à emmener 27 enfants avec elle. Décrits comme très productifs, les bambins ont rapporté des sacs remplis d’œufs.

Crédit Photo : Capture d'écran / X

De leur côté, les bénévoles ont fait du beau travail sur la plage principale. Ils ont rempli 100 sacs de 120 litres de capsules. Mais d’autres opérations de nettoyage ont encore été nécessaires dans les jours suivants.

Cette histoire d’échouage, qui rappelle celle des téléphones Garfield en Bretagne, a pu finir sur une note joyeuse. Les enfants ayant participé au ramassage ont pu repartir avec les jouets.