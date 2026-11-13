« Le concept même des résidences pour personnes âgées est tout simplement déplorable » : à 70 ans, Beverly ouvre sa maison familiale à des femmes de plus de 50 ans

Beverly Suek, âgée de 70 ans, a construit un projet fou : transformer sa maison pour créer une communauté de femmes. On vous en dit plus.

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Beverly Suek et ses colocataires

Et s'il existait un lieu où la sororité était mise à l'honneur et où il était possible de vivre entre femmes dans le respect et l'épanouissement ? C'est ce qu'a justement voulu mettre en place Beverly Suek, alors âgée de 70 ans de 2017. Après avoir élevé ses sept enfants dans une maison familiale de Winnipeg, au Canada, elle a décidé de réaliser des travaux pour transformer sa maison et créer une communauté pour les femmes de plus de 50 ans. Le principe ? Chaque colocataire paie un prix différent selon la taille de sa chambre et les équipements qu'elle fournit.

Vivre ensemble tout au long de sa vie ?

Si Beverly a eu cette idée basée sur la sororité et la solidarité, c'est en voyant, pendant les élections, des femmes âgées très seules à quelques portes les unes des autres. Plutôt que de vivre séparément et de risquer de développer des troubles dépressifs ou de subir un certain isolement, elle a choisi de leur créer le lieu idéal pour vivre. À cela s'ajoutent également les inégalités financières. En effet, beaucoup de femmes à la retraite ont des pensions plus faibles que les hommes.

Une maison pensée pour lutter contre la solitude des femmes après 50 ans


Interrogée par CBC Lite, elle s'est confiée sur cette étonnante idée :

« Je trouve que le concept même des résidences pour personnes âgées est tout simplement déplorable. Je n'aime pas la façon dont les choses sont gérées. C'est comme si on nous offrait des activités manuelles et des jeux de bébé. On nous divertit jusqu'à ce qu'on soit trop vieux, et après on meurt ? »


En 2000, après le décès de son époux, Beverly ne voulait pas vivre seule. Il aura fallu attendre 15 ans pour qu'elle mette en place ce projet. Lynda Trono, 56 ans, a été la première à la rejoindre en juin 2015 :

« Je vivais seule dans un appartement en copropriété à Osborne Village, et c'était charmant, mais je me sentais seule. Je ne le supportais pas ! Je me souviens m'être sentie immédiatement chez moi dès ma première visite », a déclaré Trono.

Quant à Nicoline Guerrier, 53 ans, elle s'y est installée plus tard cette année-là :

« Cela me semblait un endroit idéal pour vivre et me sentir tout de suite intégrée à un groupe de personnes partageant les mêmes valeurs », a-t-elle déclaré.


La suite après cette vidéo

Maison de Beverly - Chambre à coucherCrédit : CBC 

« C'est un peu comme une fête » : le quotidien de ces colocataires pas comme les autres



L'activité favorite qu'elles partagent en colocation ? La cuisine ! « Si vous regardez dans notre réfrigérateur, nous avons du lait à 1 %, à 2 %, écrémé, crémeux et à 3,5 % », a confié Lynda, avant d'ajouter : « Et du lait d'amande ! » et « C'est un peu comme une fête ».


Certaines colocataires affirment même qu'elles se sentent plus vivantes et plus jeunes. Une chose est sûre, cette colocation du bonheur a tout du paradis et nous prouve une fois encore que la solidarité féminine est assurément inspirante. Chapeau !

Maison de Beverly - Extérieur
Crédit : CBC

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Ava Skoupsky

Au sujet de l'auteur :

Journaliste experte avec plus de 10 ans d'expérience au sein de rédactions prestigieuses (Grazia, Psychologies Magazine, Biba), Ava Skoupsky est diplômée de l’ESJ Paris avec un Master en Journalisme. Spécialisée dans les thématiques Lifestyle, Société et Culture, elle assure pour Demotivateur le décryptage des tendances et de l'actualité internationale. Basée entre la France et l'Asie, elle apporte un regard global et une plume rigoureuse à ses analyses. Son parcours académique et sa maîtrise des nouveaux formats médias garantissent une information vérifiée, sourcée et de haute qualité.

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