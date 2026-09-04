Sans domicile fixe pendant 9 mois à 70 ans, cette retraitée raconte comment elle s'en est sortie

L'inflation et le coût de la vie rendent le quotidien un peu plus difficile chaque jour. Cette retraitée en a fait l’amère expérience en devenant SDF à 70 ans à cause d’une faible pension.

Une petite pension qui poussent les retraités à reprendre le travail

Les retraités touchent, pour la plupart, de petites pensions. À tel point que certains peinent à joindre les deux bouts. Dès lors, ils reprennent du service pour obtenir un complément à la fin du mois.

Si des retraités font le choix de vivre dans un camping-car, d’autres ne le peuvent pas. Bernadette Hempstead, originaire de Bury St Edmunds dans le Suffolk, en fait partie. Cette ancienne cadre dans le secteur des ressources humaines a pris sa retraite à 64 ans. Mais les premières années ont été particulièrement difficiles.

Malgré sa pension privée et sa pension d’État, Bernadette n’arrivait pas à se nourrir ni à se loger. Et voilà qu’à presque 70 ans, elle s’est retrouvée sans domicile fixe.

« Je survivais, je ne vivais pas »

Crédit photo : Moon Safari/ iStock

Avec la crise et l’inflation, Bernadette n’a eu d'autre choix que de reprendre un travail. « Même avant la crise, je survivais, je ne vivais pas. Avec l'augmentation du coût de la vie, c'est devenu impossible », confesse-t-elle à The Guardian.

Lorsque la propriétaire de son logement est décédée, le fils de cette dernière lui a envoyé un avis d’expulsion. Bernadette n’avait nulle part où aller. Durant neuf mois, elle a vécu ici et là chez des membres de sa famille « ainsi que dans des foyers, avant de pouvoir enfin emménager dans un appartement d'une chambre en résidence médicalisée en juin [2023] », raconte-t-elle.

Aujourd’hui, son emploi à temps partiel comme vendeuse lui permet de vivre décemment. Elle peut désormais payer son loyer, ses factures, son essence et même se faire de petits plaisirs de temps à autre. « Vous ne pouvez même pas imaginer ce que c'était. Je disais toujours que je n'aimais pas quelque chose quand je faisais les courses avec des amies, ou que je n'avais pas faim quand on allait déjeuner ». Des excuses que Bernadette utilisait alors pour ne pas avouer qu'elle n'avait pas les moyens, mais qu'elle n’est plus obligée d’avoir désormais.

En revanche, elle sait que beaucoup de gens souffrent et ne sont pas en mesure de travailler comme elle.