Cette ancienne critique avait reçu Harry Potter avant sa sortie en 1997 : 30 ans plus tard, elle le retrouve et touche le jackpot

Une ancienne critique littéraire a fait une grande découverte dans son grenier : elle a retrouvé la toute première édition d’Harry Potter. Le livre est parti pour 20 000 euros lors d’une vente aux enchères.

Avec le temps, les premières éditions des romans à succès peuvent prendre de la valeur et valoir une petite fortune. C’est ce qu’a découvert Katrina McNichol en faisant une grande découverte dans son grenier.

Crédit photo : SWNS

En 1997, année de la parution du premier Harry Potter, Katrina écrivait des chroniques littéraires dans un magazine écossais. Dans le cadre de son travail, elle a reçu le tout premier exemplaire de la première édition de la saga, “Harry Potter à l’école des sorciers”, alors que le livre n’était pas encore connu.

Un livre oublié pendant 30 ans

Cependant, Katrina avait beaucoup de travail et n’a pas trouvé le temps de lire ce livre. Elle a rangé l’exemplaire dans un carton qu’elle a stocké dans son grenier et qu’elle a oublié avec le temps.

Crédit photo : Rare Book Auctions / SWNS

30 ans plus tard, Katrina rangeait sa maison quand elle a retrouvé cette vieille édition. En 1997, ce livre était vendu au prix de 4,99 livres sterling, mais sa valeur a fortement augmenté avec le temps, en raison du succès de l’oeuvre. Ainsi, une vente aux enchères de livres rares a été organisée et le livre a été proposé à la vente.

Le livre vendu pour 20 000 euros

Cette première édition a été vendue au prix de 17 000 livres sterling, soit environ 20 000 euros, à un collectionneur privé. En effet, les premiers livres de la saga peuvent se vendre très cher, comme l’a également constaté cette fan qui a revendu l’un des ouvrages pour une somme colossale.

L’édition de Katrina était très rare puisque l’on compte un peu plus de 5 000 exemplaires en couverture souple et 500 en couverture rigide. Selon The Mirror, cet exemplaire comportait des coquilles, raison pour laquelle il est très recherché. En plus de cela, l’édition de Katrina avait une grande valeur car selon les experts de ventes aux enchères, ce livre est “le plus bel exemplaire jamais mis sur le marché”, en raison de son état quasi parfait.

Si ce livre a été vendu une fortune, c’est aussi le cas d’une autre édition trouvée dans une poubelle et vendue 25 000 euros. De son côté, Katrina a fait une belle trouvaille et est heureuse d’avoir pu revendre ce livre à bon prix.