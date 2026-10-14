Il achète un vieux fauteuil 45 euros sur Facebook Marketplace : il le revend... 2 155 fois plus cher aux enchères

Parfois, les vieux meubles que vous possédez sont en fait des trésors. C’est la découverte surprenante qu’a fait un créateur de contenu après avoir acheté un fauteuil sur Facebook Marketplace.

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Justin Miller et un fauteuil Frits Henningsen

Ce créateur de contenu a certainement fait la plus belle opération lorsqu’il a déniché un vieux fauteuil pour 50 dollars (près de 45 euros) sur Facebook Marketplace.

Cependant, le jeune homme était loin de se douter que ce simple meuble était en fait une pièce rare datant des années 1930. Lors de sa vente, il en a tiré un gros bénéfice.

Un fauteuil déchiré déniché pour 50 dollars dans un vide-grenier

Justin Miller Crédit photo : Justin Miller

En 2023, Justin Miller, un créateur de contenu en décoration d’intérieur, parcourait Facebook Marketplace, le site de vente et d’achat du géant numérique. D’ordinaire, celui qui est basé à Los Angeles ne trouve pas grand chose. Mais au bout d’une demie-heure, Justin est tombé sur un meuble qui a retenu son attention : un fauteuil en cuir.

L’annonce concernait un vide-grenier d’une maison de Beverly Hills, renseigne le Times of India. Le vendeur en voulait pour 50 dollars et Justin n’a pas hésité, frappé par la couleur du cuir.

« Je ne suis absolument pas expert en mobilier. Mais j'ai l'œil, et je sais reconnaître ce qui est vraiment unique », a-t-il raconté dans une vidéo TikTok.

Une pièce rare fabriquée par le designer danois Frits Henningsen

Fauteuil Frits Henningsen acheté par Justin MillerCrédit photo : Justin Miller 

En achetant ce fauteuil pour 50 dollars, Justin était persuadé de faire une bonne affaire et ce n'est pas peu dire. Alors qu’il arrangeait une date pour aller récupérer le fauteuil, Justin a reçu un message du vendeur lui indiquant que s’il le réparait, le fauteuil vaudrait une fortune.

Le créateur de contenu a pris le conseil au sérieux. C’est en effectuant des recherches qu’il a découvert que le fauteuil en chêne et en cuir avait été fabriqué par Frits Henningsen, un designer danois dans les années 1930. Seule une cinquantaine de ces fauteuils ont été fabriqués, les rendant uniques et rares. D’ailleurs, des fauteuils similaires se sont vendus à prix d’or.

La suite après cette vidéo

Le fauteuil vendu pour 80 000 dollars au enchères en trois minutes

@miztermiller Replying to @harryjowsey I CAN’T BELIEVE IT!! My chair finally went to auction. What you see here is the hammer price, the buyer ended up paying $22k more on top of this. Thank you to the @Sotheby’s team for their hard work. CRAZY! #homedecor #interiordesign #diy #thriftfinds #thrifted #facebookmarketplace #sothebys #auction #rarefind #antique ♬ original sound - Justin Miller

Ne sachant pas comment rénover le fauteuil, Justin, sur les conseils des internautes, a contacté la maison de ventes aux enchères Sotheby’s pour l’aider. Ils ont accepté de rénover le fauteuil puis de le vendre. Ils ont réparé les parties déchirées, traité le cuir et retendu le tissu sous le siège.

Le prix de vente de départ a été estimé entre 30 000 et 50 000 dollars par Sotheby’s. Quatre mois plus tard, en juin, le fauteuil s’est envolé au bout de 3 minutes lors d'une vente aux enchères. Le fauteuil s’est finalement vendu pour 85 000 dollars, dépassant largement les estimations. Avec la prime d’acheteur, Justin est reparti avec 107 950 dollars (97 000 euros) en poche.

La vidéo filmant sa réaction en direct lors de la vente est devenue virale et a cumulé 4 millions de vues en quelques heures. Carina Villinger, responsable du département design du XXe siècle chez Sotheby’s, a déclaré qu’il s’agissait d’un prix record pour un fauteuil Henningsen.

Aujourd’hui, Justin continue de dénicher les bonnes affaires sur Facebook Marketplace.

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Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

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