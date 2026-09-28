Il découvre une épave chargée d'or à plus de 2 000 mètres sous l'Atlantique, puis passe plus de 10 ans en prison sans jamais dire où sont passées 500 pièces

Tommy Thompson a retrouvé en 1988 l'épave du SS Central America. Sorti de prison en mars 2026, il n'a jamais dit où se trouvaient 500 pièces d'or du trésor.

Le 4 mars 2026, un homme de 73 ans a quitté une prison fédérale américaine après plus de dix ans derrière les barreaux. Il n'avait tué personne, ni braqué de banque. La justice lui reprochait avant tout de ne pas répondre à une question, posée encore et encore par un juge de l'Ohio : où sont passées les 500 pièces d'or ?

Cet homme s'appelle Tommy Thompson. En 1988, il a localisé l'épave du SS Central America, surnommé le « navire de l'or », au large de la Caroline du Sud. L'une des plus grandes découvertes de l'histoire américaine, qui a fait de lui un héros avant de le transformer en fugitif, puis en prisonnier. Au moment de sa libération, révélée par l'agence Associated Press quelques jours plus tard, les pièces restaient introuvables.

Un trésor englouti depuis 1857

Le Central America sombre en septembre 1857, pris dans un ouragan. À son bord voyagent de nombreux chercheurs d'or revenus de Californie, et une cargaison colossale : selon l'AP, environ 30 000 livres d'or fédéral, soit plus de 13 tonnes, sorti de la toute nouvelle Monnaie de San Francisco et destiné aux banques de l'Est. 425 passagers et membres d'équipage périssent. La disparition de l'or contribue à la panique financière qui frappe alors les États-Unis.

Pendant plus d'un siècle, l'épave reste hors d'atteinte. Au début des années 1980, Tommy Thompson, ingénieur spécialiste des océans à l'institut Battelle de Columbus, convainc 161 investisseurs de financer ses recherches. Ils réunissent 12,7 millions de dollars. En 1988, son équipe repère le navire à plus de 2 000 mètres de profondeur. Grâce à un robot sous-marin baptisé Nemo, elle remonte des lingots et des milliers de pièces restés plus de 130 ans au fond de l'Atlantique.

50 millions de dollars, et des investisseurs qui ne touchent rien

Vers 2000, plus de 500 lingots et des milliers de pièces, soit une partie seulement du butin, sont vendus pour environ 50 millions de dollars. Les investisseurs affirment n'avoir jamais vu la couleur de cet argent. En 2005, certains d'entre eux portent plainte, bientôt rejoints par d'anciens membres de l'équipage qui s'estiment eux aussi lésés.

Thompson assure que l'essentiel de la somme a servi à régler des frais d'avocats et des prêts bancaires. Au cœur du litige se trouvent aussi 500 pièces commémoratives, refrappées à partir de l'or de l'épave et estimées à l'époque à 2,5 millions de dollars. Selon lui, elles ont été confiées à un trust au Belize. Il n'a jamais fourni les détails qui permettraient de les retrouver.

Billets moisis, douze téléphones et un livre pour devenir invisible

Le 13 août 2012, un juge fédéral ordonne à Thompson de venir rendre des comptes sur ces fonds et sur l'emplacement des 500 pièces. Il ne se présente pas. Un mandat d'arrêt est délivré le jour même.

Lorsqu'un homme à tout faire entre dans la grande maison qu'il louait à Vero Beach, en Floride, les lieux sont déserts et envahis par la moisissure. D'après la déposition d'un marshal fédéral, il y découvre des bandes servant à grouper des liasses de 10 000 dollars, une douzaine de téléphones portables, des tuyaux destinés à enterrer de l'argent liquide et un livre au titre sans ambiguïté : « How to Be Invisible », autrement dit « Comment devenir invisible ». Selon des documents judiciaires cités par la presse américaine, le loyer était réglé avec des billets humides et moisis, pour avoir été enterrés.

La traque dure plus de deux ans. Les marshals finissent par repérer Alison Antekeier, la compagne et ancienne assistante de Thompson, et la suivent pendant sept heures tandis qu'elle enchaîne bus et taxis. La piste les mène à un hôtel Hilton de Boca Raton, où le couple vit depuis mai 2013 sous de fausses identités, en payant tout en espèces. Le 27 janvier 2015, les deux fugitifs sont arrêtés sans opposer de résistance. 425 000 dollars en liquide sont saisis. Le service des marshals présentera Thompson comme l'un des fugitifs les plus intelligents qu'il ait jamais pourchassés.

18 mois en principe, plus de neuf ans en réalité

En avril 2015, Thompson plaide coupable d'outrage au tribunal pour ne pas s'être présenté en 2012. Son accord l'oblige à répondre, à huis clos, aux questions sur les pièces. Il assure ne plus se souvenir de rien et invoque des troubles de la mémoire. Fin 2015, le juge Algenon Marbley le place en détention pour outrage civil jusqu'à ce qu'il parle, assortie d'une amende de 1 000 dollars par jour. En 2016, la justice estime qu'il simule ses trous de mémoire.

La loi fédérale limite en général ce type de détention à 18 mois. En 2019, une cour d'appel refuse pourtant d'en faire bénéficier Thompson, considérant que son silence viole les conditions de son accord de plaider-coupable. L'année suivante, interrogé par vidéo, il répète au juge qu'il ignore où se trouve l'or. Ses mots, rapportés par l'AP et traduits de l'anglais :

Votre honneur, [...] je ne sais pas où se trouve l'or. J'ai l'impression de ne pas avoir les clés de ma liberté.

Le 4 février 2025, le juge Marbley met fin à la détention pour outrage civil, constatant qu'elle ne permettait pas d'obtenir de réponse. Thompson enchaîne aussitôt avec la peine de deux ans prononcée pour son absence de 2012. D'après le Columbus Dispatch, il a également été condamné à payer 3,335 millions de dollars d'amendes pour outrage civil et 250 000 dollars pour outrage pénal.

Ryan Scott, professeur de droit à l'université de Floride qui a œuvré pour sa libération, juge « très inhabituel » qu'une telle détention se prolonge dix ans. Selon lui, Thompson aurait dû sortir au moins depuis 2018, date à laquelle l'affaire civile d'origine a été classée. Dwight Manley, le marchand de monnaies californien qui a acheté puis revendu la quasi-totalité du trésor, va plus loin :

Aller en prison pendant dix ans pour un litige commercial, ce n'est pas l'Amérique. Des gens tuent quelqu'un et sortent en deux fois moins de temps.

Le juge et les plaignants, eux, ont longtemps estimé que Thompson savait parfaitement où se trouvaient les pièces.

Pendant ce temps, les trésors du Central America continuent de s'arracher. En 2022, un lingot de près de 27 kilos d'or a été adjugé 2,16 millions de dollars par la maison Heritage Auctions. En 2001, un autre, de 80 livres, avait atteint le record de 8 millions de dollars. En Floride, une autre affaire d'or englouti a récemment fini au tribunal, celle d'un chasseur de trésor qui avait déclaré 51 pièces au lieu de 101.

Quant aux 500 pièces de Tommy Thompson, aucune n'a officiellement refait surface. L'homme qui a trouvé l'or dont elles sont faites est libre. Et il n'a toujours rien dit.

Source : CBS News / Associated Press et U.S. Department of Justice