Ils avaient annoncé 51 pièces d'or trouvées dans une épave de 1715 au large de la Floride : en réalité, ils en avaient remonté 101

En 2015, les Schmitt remontaient 1 million de dollars d'or d'une épave de 1715 en Floride. Neuf ans plus tard, l'enquête révélait 50 pièces jamais déclarées.

Il est à peine 9 heures, ce 17 juin 2015, quand Eric Schmitt refait surface avec une pièce d'or dans la main. Le bateau familial, l'Aarrr Booty, mouille à environ 300 mètres d'une plage de Fort Pierce, en Floride, au-dessus de 4,5 mètres d'eau à peine. Il replonge, remonte avec deux autres pièces. À la fin de la matinée, la famille Schmitt a sorti du sable 51 pièces d'or et une chaîne ouvragée d'environ 12 mètres de long. Le butin est estimé à plus d'un million de dollars.

L'histoire fait le tour du monde. Elle a pourtant une suite que peu de gens connaissent. Ce matin-là, les Schmitt n'avaient pas remonté 51 pièces. Ils en avaient remonté 101.

Une pièce fabriquée pour le roi d'Espagne

À bord, il y a Eric, 27 ans, sa femme, son père Rick, sa mère Lisa et sa sœur Hillary. Cette dernière fête ses 22 ans ce jour-là. La veille au soir, elle a eu un étrange pressentiment, qu'elle racontera plus tard à l'agence Associated Press :

Quelque chose me disait, en me secouant les épaules : « Tu vas le trouver. Demain, c'est ton jour. C'est ton anniversaire. Tu vas trouver de l'or. »

Depuis, la famille la surnomme son « porte-bonheur en or ». Les Schmitt chassent le trésor au large de la Floride depuis une vingtaine d'années. En temps normal, leur quotidien est beaucoup moins glorieux : Eric explique alors à CBS qu'ils remontent surtout des canettes de bière, des plombs de pêche et des balles.

Ce jour-là, le lot comprend 17 pièces de huit escudos, 22 de deux escudos et 12 d'un escudo. Une seule d'entre elles concentre toutes les attentions. Il s'agit d'une « Royal » datée de 1715, une pièce de présentation frappée spécialement pour le roi d'Espagne Philippe V et jamais destinée à circuler comme monnaie. On n'en connaîtrait qu'environ six exemplaires. Selon Brent Brisben, propriétaire de la société qui détient les droits sur le site, elle pourrait valoir jusqu'à 500 000 dollars à elle seule.

Le trésor d'une flotte engloutie il y a trois siècles

Ces pièces dormaient au fond de l'Atlantique depuis juillet 1715. Cette année-là, une flotte espagnole quitte La Havane, à Cuba, chargée d'or et d'argent venus des colonies d'Amérique. Quelques jours plus tard, un ouragan la surprend au large de la Floride. Onze navires sombrent, environ un millier d'hommes périssent. Selon Brent Brisben, la cargaison représenterait aujourd'hui quelque 400 millions de dollars. C'est de ce naufrage que la région tire son surnom de Treasure Coast, la « côte du trésor ».

La société de Brisben, 1715 Fleet-Queens Jewels, a racheté en 2010 les droits sur les épaves aux héritiers du célèbre chasseur de trésor Mel Fisher. Les Schmitt travaillent pour elle comme sous-traitants. Les règles sont strictes : l'État de Floride peut prélever jusqu'à 20 % des objets pour ses collections publiques, et le reste est partagé à parts égales entre la société et la famille.

Brisben et les Schmitt gardent la découverte secrète pendant plus d'un mois. Ils l'annoncent fin juillet 2015, pour coïncider avec le 300e anniversaire du naufrage. Le monde entier retient alors un chiffre : 51 pièces.

Neuf ans plus tard, une série de SMS

Le 30 avril 2024, Brent Brisben reçoit une série de messages inattendus d'Eric Schmitt. D'après les documents judiciaires cités par le journal local TCPalm, le chasseur de trésor y reconnaît avoir gardé 50 pièces d'or remontées lors de cette même plongée du 17 juin 2015. Ces pièces n'avaient jamais été déclarées.

Le 10 juin 2024, la Commission de la faune et de la pêche de Floride (FWC) ouvre une enquête avec le FBI. Selon l'agence, les éléments recueillis relient Eric Schmitt à la vente illégale de plusieurs pièces volées entre 2023 et 2024. Les enquêteurs multiplient les perquisitions et retrouvent des pièces dans des domiciles privés, des coffres bancaires et des maisons de vente aux enchères. Cinq d'entre elles sont récupérées chez un commissaire-priseur floridien qui les avait achetées sans savoir d'où elles venaient.

Pour remonter la piste, les enquêteurs ont aussi analysé une photo des pièces. Ses métadonnées et sa géolocalisation l'associent, selon la FWC, à l'appartement de la famille Schmitt à Fort Pierce.

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Trois pièces replacées au fond de l'océan

L'enquête révèle aussi un détail plus stupéfiant encore. D'après la FWC, Eric Schmitt a pris en 2016 trois des pièces volées et les a déposées au fond de l'océan pour qu'elles soient « découvertes » par les nouveaux investisseurs de 1715 Fleet-Queens Jewels. Autrement dit, une partie de l'or que ces investisseurs ont cru trouver avait déjà été remonté un an plus tôt.

Le 26 novembre 2024, l'agence annonce avoir récupéré 37 des 50 pièces disparues, dont la valeur totale dépasse un million de dollars. Selon CBS, ces pièces avaient été frappées à Lima, au Pérou, entre 1697 et 1712. Eric Schmitt est inculpé de recel de biens volés. C'est le seul membre de la famille poursuivi.

Cette affaire souligne l'importance de protéger le riche patrimoine culturel de la Floride et de demander des comptes à ceux qui cherchent à profiter de son exploitation.

Cette déclaration est celle de Camille Soverel, enquêtrice de la FWC, dans le communiqué de l'agence.

Un an et un jour de prison

Le 20 mai 2025, Eric Schmitt, alors âgé de 38 ans, comparaît devant le tribunal du comté de St. Lucie. Il plaide « no contest » : il ne conteste pas les accusations, sans les reconnaître formellement. En échange, le juge Lawrence Mirman le condamne à un an et un jour de prison, suivis de cinq ans de mise à l'épreuve. S'il avait été reconnu coupable de toutes les charges, il encourait jusqu'à 75 ans de prison.

Pendant sa mise à l'épreuve, il n'a pas le droit d'exploiter une entreprise de récupération d'épaves. Le chasseur de trésor, célébré en 2015 pour une pièce destinée au roi d'Espagne, est donc privé des fonds marins qui l'avaient rendu célèbre.

Sur la Treasure Coast, les recherches continuent. À l'été 2025, un autre équipage travaillant pour la même société a remonté plus de 1 000 pièces d'argent et plusieurs pièces d'or, une découverte estimée à près d'un million d'euros. Quant aux 50 pièces cachées par Eric Schmitt, toutes n'ont pas été retrouvées : selon la FWC, 13 d'entre elles manquent toujours à l'appel.

Source : Florida Fish and Wildlife Conservation Commission