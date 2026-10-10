Il est licencié pour deux caleçons qui lui appartenaient : la justice lui accorde 10 500 euros

Aux Pays-Bas, un homme a été licencié après avoir été accusé à tort d’avoir volé deux caleçons. Cependant, il a obtenu gain de cause auprès de la justice et a reçu 10 500 euros d’indemnités.

Aux Pays-Bas, un homme a perdu son travail à cause de fausses accusations. Depuis l’été 2024, cet intérimaire travaillait dans un centre de logistique stockant des articles de marques prestigieuses comme Tommy Hilfiger et Calvin Klein. Pour éviter les vols, le règlement intérieur de l’entreprise interdisait aux employés de porter ou de posséder des vêtements de cette marque durant leur service.

Cependant, durant un contrôle survenu en mars 2026 à la sortie de l’entrepôt, l’employé avait deux caleçons neufs de la marque Calvin Klein dans son sac.

Des caleçons dans son sac

L’intérimaire s’est tout de suite justifié en indiquant que ces caleçons lui appartenaient et qu’il les avait achetés quelques mois plus tôt lors d’une vente réservée au personnel. S’il transportait ces sous-vêtements dans son sac, c’est parce qu’il voulait se rendre à la salle de sport après sa journée de travail et qu’il avait besoin d’une tenue de rechange.

L’homme a apporté plusieurs preuves, comme le rapporte RTL. Il a notamment montré une photo de lui datant de janvier sur laquelle il portait l’un des caleçons, a affirmé qu’il possédait toujours le troisième caleçon du lot, désormais indisponible dans le commerce. En plus de cela, cet employé manipule exclusivement des palettes scellées, il lui est donc impossible de voler quoi que ce soit.

Il se fait licencier

Malgré tous ces arguments, l’entreprise n’a pas voulu le croire. Accusé à tort, il a été licencié. Pourtant, contrairement à cette stagiaire qui a volé 1 800 euros de maquillage dès son premier jour dans l’entreprise, l’homme n’avait pas volé ces caleçons.

Pour contester son licenciement, l’employé a porté l’affaire devant la justice. Finalement, le tribunal de district de Zélande-Brabant-Occidental a tranché en sa faveur et a jugé que le licenciement était injustifié. Les juges ont estimé que l’entreprise avait pris une mesure excessive et qu’elle n’avait aucune preuve que le manutentionnaire avait volé ces caleçons.

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La justice tranche en sa faveur

En définitive, l’employeur a été condamné et l’intérimaire va recevoir 10 500 euros d’indemnités pour licenciement abusif. Cette somme regroupe 3 000 euros de salaires pour le préavis, plus de 1 500 euros pour la perte d’emploi ainsi que 6 000 euros de dommages et intérêts.

En plus de recevoir cette somme, l’homme a trouvé un nouvel emploi.