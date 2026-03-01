Une stagiaire vole 1 800 euros de maquillage dès son premier jour dans l'entreprise

À Royan, en Charente-Maritime, une stagiaire de 18 ans a volé plusieurs produits de beauté pendant son premier jour de stage. Le montant du vol est estimé à 1 800 euros.

Quand on fait des études, il est important de faire des stages pour savoir ce que l’on veut faire et se familiariser avec le milieu professionnel. Désormais, un nouveau stage est obligatoire en classe de seconde. Si les élèves choisissent généralement un milieu qui les intéresse, certains peuvent le faire pour l’argent, comme le montre cette offre de stage à 30 000 euros par mois qui a fait le tour du monde.

Crédit photo : iStock

Ces derniers jours, une jeune femme de 18 ans en études de commerce a débuté son stage dans une parfumerie du centre commercial Leclerc, à Royan, en Charente-Maritime. Alors qu’elle effectuait sa première journée de stage ce lundi 23 février, tout ne s’est pas bien passé.

Elle vole 1 800 euros de maquillage

La jeune femme avait pour mission de ranger les accessoires et les différents produits de beauté dans les rayons de la parfumerie. Mais au lieu de ranger tous les produits, elle en a profité pour en voler. Comme le rapporte 20 Minutes, pendant toute la journée, elle a glissé des parfums et des cosmétiques dans ses sous-vêtements avant de les mettre dans son sac à l’abri des regards.

Crédit photo : iStock

Finalement, la jeune femme s’est fait prendre sur le fait par les agents de sécurité du magasin. En fouillant son sac, ils ont découvert qu’elle avait volé une dizaine de produits de beauté, pour un total de 1 800 euros.

Un jugement pour vol

La stagiaire a été conduite au commissariat de Royan par deux agents de police. Lors de son audition, elle a reconnu les vols, en expliquant qu’elle avait dérobé ces produits afin de se faire plaisir et de gâter ses proches, selon Midi-Libre. La jeune femme a ensuite été convoquée devant le procureur de la République de Saintes.

La stagiaire va être jugée pour vol. En France, un vol simple est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Cependant, ces sanctions sont rarement appliquées pour un premier vol sans violence. En attendant son jugement, la jeune femme a dû payer l’intégralité des produits volés.