Il gagne 30 millions d'euros mais ne dit rien à ses proches par peur qu'ils ne deviennent « arrogants et paresseux »

En Chine, un homme a gagné près de 30 millions d’euros à la loterie et a décidé de ne pas le dire à sa femme et son enfant, pour éviter qu’ils ne deviennent « arrogants et paresseux ».

En Chine, un habitant a remporté le jackpot en jouant à la loterie puisqu’il a gagné près de 220 millions de yuans, soit près de 30 millions d’euros. Pour cela, il a acheté 40 billets de loterie à 80 yuans (11 euros) et par chance, chaque billet contenait les sept numéros gagnants.

Contrairement à la majorité des gagnants qui s'empressent d’annoncer la bonne nouvelle à leurs proches, le Chinois a décidé de ne rien dire à sa famille. La raison ? Il a peur que sa femme et son enfant ne deviennent « arrogants et paresseux ».

« Je ne l’ai pas dit à ma femme ni à mon enfant. Je crains qu’ils ne se sentent supérieurs aux autres et qu’ils ne travaillent ou n’étudient pas sérieusement à l’avenir et deviennent arrogants », a confié le gagnant.

Il devient millionnaire et ne dit rien à sa famille

Bien que l’homme n’ait pas dit à sa femme qu’il avait gagné, cette somme appartient légalement aux deux membres du couple puisqu’il s’agit d’un bien commun. Selon un avocat contacté par un média local chinois, le fait de cacher son gain à sa femme pourrait être un acte répréhensible. D'après la loi chinoise sur le mariage, la femme est en droit de savoir l’argent remporté par son mari.

Pour garder son secret, l’homme s’est déguisé en personnage de dessin animé lors de la cérémonie de remise de chèque. Si cette décision paraît surprenante, elle n’est pas rare en Chine et est souvent utilisée pour protéger l’anonymat des gagnants. En plus de cela, l'homme se fait appeler sous le pseudonyme Li.

Toujours dans le secret, Li aurait déjà fait don de près de 5 millions de yuans (700 000 euros) à une association caritative. Désormais, il va devoir user de stratagèmes s’il veut dépenser son argent sans éveiller les soupçons de sa famille…