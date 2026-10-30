Il jette à la mer une lettre pour sa mère dans une bouteille Schweppes en 1916, avant d'être tué en France : 109 ans plus tard, une famille la retrouve dans le sable

Alors qu’il naviguait en route vers l’Europe, un soldat australien a glissé dans une bouteille une lettre destinée à sa mère avant de la jeter à la mer. Son message a été découvert 109 ans plus tard.

En traversant l’océan pour rejoindre le front, pendant la Première Guerre mondiale, un homme originaire d’Australie a écrit une lettre pour sa mère et l’a jetée par-dessus bord dans une bouteille.

Contre toute attente, la missive a été retrouvée par une famille qui se trouvait sur une plage. Le contenant abritait un autre message, lui aussi oublié depuis plus d’un siècle, rapporte Otago Daily Times.

Un soldat australien balance une bouteille à la mer en 1916

« On passe vraiment du bon temps. La nourriture est vraiment bonne jusqu’à présent, à l’exception d’un repas que nous avons jeté à la mer. Le bon vieux (HMAT) Ballarat tangue et roule, mais nous sommes heureux comme tout. Ton fils qui t’aime, Malcolm… Quelque part en mer ».

Cette lettre pleine de légèreté est signée Malcolm Alexander Neville, un soldat australien tué au combat en France le 11 avril 1917, à l’âge de 28 ans. Le jeune homme a trouvé la mort pendant la première bataille de Bullecourt, dans le Pas-de-Calais.

Huit mois plus tôt, Malcolm Alexander Neville avait pris place à bord d’un navire transportant des troupes vers l’Europe.

Trois jours après son départ d’Adélaïde, le 15 août 1916, il a rédigé un petit mot destiné à sa mère au crayon sur une feuille de papier. Il a enroulé ce dernier avant de le glisser dans une bouteille de la marque Schweppes qu’il a fermée avec un bouchon en liège.

Pour que son message lui parvienne, le soldat a demandé à quiconque trouverait la bouteille d’en transmettre le contenu à sa mère, qui vivait dans une petite ville en Australie-Méridionale. Le récipient contenait un deuxième message écrit par l’un de ses camarades, William Kirk Harley.

Elle est retrouvée échouée 109 ans plus tard

Malheureusement, la lettre n’est jamais arrivée à destination du vivant de Malcolm Alexander Neville. Néanmoins, elle a fini par faire parler d’elle.

Le 9 octobre 2025, soit 109 ans plus tard, la bouteille en verre Schweppes a été découverte par la famille de Debra Brown alors qu’elle ramassait des déchets sur la plage de Wharton Beach, près d’Esperance, à environ 750 km au sud-est de Perth.

Selon elle, le flacon était enfoui dans le sable depuis très longtemps puisqu’il était en excellent état.

« Si elle avait passé 109 ans dans l’océan, elle aurait coulé au fond de l’eau. Le bouchon en liège se serait désagrégé », a-t-elle expliqué à la presse.

Crédit Photo : Debra Brown

Cette habitante d’Esperance pense que les violentes tempêtes hivernales ont provoqué l’érosion des dunes de sable, révélant ainsi le précieux objet.

Dans la foulée, Debra Brown a fait des recherches sur le site de l’Australian War Memorial et a retrouvé la trace du soldat Neville, ainsi que celle de sa mère. Elle a fini par obtenir le numéro de son petit-neveu, Herbie Neville. Elle s’est empressée de lui passer un coup de téléphone pour partager sa découverte. Cette recherche rappelle celle d’un Italien qui, après avoir retrouvé la gourmette d’un soldat américain, a traversé l’Atlantique pour la rendre à sa famille.

« Depuis, tous ses cousins, ses sœurs et les autres membres de sa famille ont pris contact avec moi. Ils étaient tous très enthousiastes », a-t-elle expliqué.

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Un soldat déterminé à servir son pays

Interrogé par la presse, Bryce Abraham, conservateur au mémorial australien, a donné des informations sur l’auteur de la missive.

Malcolm Alexander Neville était de très petite taille puisqu’il mesurait 1,57 m et portait des lunettes. Ancien agriculteur engagé, il voulait à tout prix participer à l’effort de guerre. Mais son physique et ses problèmes de vue ont constitué un frein.

« Il semble avoir suscité la sympathie d’un capitaine qui a écrit une lettre en sa faveur afin que le corps du service australien accepte de le recruter », a précisé le spécialiste.

Crédit Photo : Debra Brown

Il a ensuite été envoyé en France en décembre 1916, avant de rejoindre le 48e bataillon d’infanterie australien en février 1917.

« Il n’a passé que deux mois au sein du bataillon avant d’être malheureusement tué au combat, le premier jour de la bataille de Bullecourt, le 11 avril 1917 », a précisé Bryce Abraham.

Malcolm Alexander Neville repose dans un cimetière français. Son compagnon d’armes, William Kirk Harley, a survécu. Il a pu rentrer chez lui et épouser son amour d’enfance.

Les descendants des deux soldats ont récupéré les lettres en novembre 2025. Ils envisagent désormais de les confier à l’Australian War Memorial, à Canberra. Elles pourront ainsi être présentées aux visiteurs.