Il plante une pousse dans une bonbonne en verre en 1960 et la ferme avec un bouchon : arrosé une seule fois en 1972, son jardin a fini par remplir toute la bouteille

Il y a plus de soixante ans, le Britannique David Latimer a créé un jardin miniature dans une bonbonne en verre. Arrosée pour la dernière fois en 1972, la plante a continué à se développer.

Avoir la main verte n’est pas donné à tout le monde. David Latimer, un ancien ingénieur électricien britannique, sait comment s’occuper des plantes.

Preuve à l’appui : il est parvenu à créer un terrarium géant dans une bonbonne en verre. Plus surprenant encore : ce petit écosystème n’a pas eu besoin d’une seule goutte d’eau depuis les années 1970, rapporte le site Gizmodo.

Il place une jeune plante dans une bonbonne en verre en 1960

En 1960, David Latimer, amateur de jardinage vivant dans le Surrey, décide de mener une expérience. Il place alors de la terre, une jeune pousse de misère (tradescantia) et environ 14 cl d’eau dans une bonbonne en verre d’environ 38 litres, puis la ferme avec un bouchon.

Douze ans plus tard, en 1972, il rouvre le récipient pour y ajouter un peu d’eau, avant de le refermer à nouveau. Depuis, la plante herbacée s’épanouit au point de former un véritable écosystème. Impressionnant, n’est-ce pas ?

Crédit Photo : BNPS / Daily Mail

Il l’arrose une dernière fois en 1972

En 2013, alors qu’il était âgé de 80 ans, David Latimer a évoqué son jardin dans l’émission anglaise Gardeners' Question Time, diffusée sur BBC Radio 4.

L’octogénaire avait alors assuré qu’il n’avait pas arrosé ni ouvert la bonbonne depuis 1972, soit 41 ans. Il lui arrivait toutefois de la faire pivoter pour que la plante profite au maximum de la lumière.

Cette dernière a d’ailleurs poussé jusqu’aux parois de la bouteille. Elle se trouvait alors à environ 1,80 mètre d’une fenêtre du domicile familial de David Latimer.

À l’époque, les animateurs du plateau lui avaient expliqué qu’il s’agissait d’un bel exemple du fonctionnement autonome d’un écosystème végétal.

Crédit Photo : BNPS / Daily Mail

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L’écosystème continue de se développer dans la bonbonne

Comment ça marche ? Dans la bouteille, la plante absorbe le dioxyde de carbone présent dans l’air et utilise la lumière extérieure pour réaliser la photosynthèse.

De son côté, l’eau s’évapore puis se condense au contact des parois en verre. Résultat : elle retombe sous forme de gouttelettes dans la terre, sur les racines et sur les feuilles. Grâce à ce procédé, la plante continue à se développer même sans arrosage.

Crédit Photo : BNPS / Daily Mail

Le hic ? Certains sceptiques ne semblent pas être convaincus se demandent comme un tel écosystème peut survivre aussi longtemps ?

Des internautes se sont en effet interrogés sur la circulation du dioxyde de carbone à l’intérieur de la bouteille, tandis que d’autres ont avancé une théorie : le bouchon en liège, qui n’est pas totalement imperméable, aurait pu laisser certains gaz provenant de l’extérieur.

En d’autres termes, ce renouvellement d’air pourrait contribuer à maintenir la plante en vie. Une hypothèse qui reste à confirmer…