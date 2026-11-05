Elle creuse un étang dans le jardin de sa famille pour un devoir de lycée : neuf ans plus tard, grenouilles, colibris et papillons sont venus s'y installer seuls

Aux États-Unis, une jeune fille de 14 ans a creusé un étang dans son jardin pour un devoir de lycée. Neuf ans plus tard, cet étang est devenu un véritable refuge pour la biodiversité.

En 2017, Maggie, une jeune fille de 14 ans originaire de Virginie, a décidé de creuser un étang dans le jardin de la maison familiale pour un projet scolaire en agriculture, dans son lycée. Pour cela, l’adolescente a fait les différentes conceptions de l’étang, puis a creusé dans la terre avec une pelle.

Elle a formé un trou de 4 mètres de large qui a été rempli d’eau en 2018. Au départ, il ne s’agissait que d’un simple projet scolaire mais au fil des années, cet étang est devenu un refuge pour la biodiversité.

Elle creuse un étang dans son jardin

Pendant que Maggie aménageait l’étang, ses parents l’ont aidée en faisant des recherches sur les plantes à faire pousser autour de l’eau pour attirer la biodiversité. Ils ont planté des espèces mellifères comme du céphalanthus, de l’eupatoire pourpre et de la pontédérie à feuilles de laurier. Plus tard, ils ont ajouté des nénuphars blancs pour offrir un abri aux amphibiens et aux macroinvertébrés.



Crédit photo : Steven David Johnson / National Widlife Federation

Aucune espèce animale n’a été introduite dans l’étang par une main humaine. Tous les animaux qui peuplent cette mare sont venus d’eux-mêmes.

“Quelques semaines seulement après le remplissage de l’étang, les premiers crapauds américains l’ont découvert. Depuis, l’étang n’a cessé de grandir et d’évoluer chaque année”, a confié Maggie à la National Wildlife Federation.

Un refuge pour la biodiversité

Aujourd’hui, on trouve toutes sortes de grenouilles, crapauds, papillons et oiseaux près de cet étang. Des rainettes versicolores, grenouilles vertes, colibris à gorge rubis, mantes religieuses, sphinx-colibris ont trouvé refuge à cet endroit. Comme l’eau de la mare est peu profonde et exposée au soleil, elle offre un abri idéal pour les jeunes larves et la reproduction des espèces.

Un véritable petit écosystème s’est créé dans l’étang et une chaîne alimentaire s’est installée. Au-delà des mares, les abris de jardin peuvent aussi accueillir des serpents en hiver.

“Grâce à ce projet, nous sommes passés de la simple observation d’un crapaud errant à un écosystème pleinement fonctionnel. Pour moi, c’est une histoire porteuse d’espoir. S’attaquer à la crise d’extinction des espèces peut sembler insurmontable, mais chacun peut transformer son jardin en un véritable havre de paix pour la faune sauvage”, a déclaré le père de Maggie.

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Un projet peu onéreux

Ce projet a nécessité peu de dépenses. La famille a simplement acheté une bâche, des plantes et des outils de jardinage pour 160 dollars, soit 142 euros. Puis, une centaine de dollars ont été déboursés chaque année pour les végétaux. Des plantes aquatiques ont été installées pour oxygéner naturellement le bassin. La seule dépense notable de la famille a été une clôture à 600 dollars pour tenir les chats à distance.

Les étangs de ce genre sont très importants pour la biodiversité puisqu’ils offrent un refuge aux espèces animales. Le projet de Maggie pourrait inspirer les propriétaires de jardin à faire la même chose afin de protéger l’environnement. Les étangs permettent de protéger certaines espèces en déclin, comme les amphibiens, les vertébrés les plus menacés de la planète. En plus d’avoir de la compagnie dans votre jardin, ces derniers vous aideront à chasser les moustiques. Et si vous ne voulez pas vous abîmer le dos en creusant dans la terre, vous pouvez former un étang simplement à l'aide d'un pneu d'occasion.

De son côté, Maggie est aujourd’hui âgée de 23 ans et elle entretient toujours son étang creusé à l’adolescence. Un projet de vie qui a dépassé le cadre scolaire.