Illusion d'optique : cette image est-elle en noir et blanc ou en couleur ?

Voici une illusion d’optique qui va vous en faire voir de toutes les couleurs.

Les yeux et le cerveau sont des machines complexes qui ont parfois tendance à nous jouer de bien vilains tours, sans que l’on s’en rende aperçoive.

Et les illusions d’optique sont là pour nous le rappeler, tant elles nous induisent en erreur, allant parfois jusqu’à remettre en cause notre perception du réel.

Cette illusion d'optique va vous en faire voir de toutes les couleurs

Aujourd’hui encore, on ne déroge pas à la règle en vous proposant un petit défi visuel qui devrait mettre vos nerfs à rude épreuve.

Regardez bien l’image psychédélique ci-dessous en fixant le point bleu central jusqu’à l’apparition de la nouvelle photo en noir et blanc.

Alors, vous aussi vous avez cru voir les murs peints en jaune ?

Rassurez-vous, c’est tout à fait normal et l’explication est très simple.

En réalité, les murs que vous voyez en jaunes ne le sont pas. La couleur qui semble fixe avant de soudainement disparaître n’est en effet qu’une mauvaise perception de vos yeux et de votre cerveau.

Concrètement, le mécanisme visuel qui vous induit en erreur se déroule en deux temps.

Tout d’abord la persistance rétinienne va imprimer l’image dans votre rétine et plus vous l’observez, plus celle-ci restera imprimée. Ceci va alors conditionner votre cerveau et lorsque l’image va changer, vous garderez en tête la première, ce qui va ainsi troubler votre perception.

Dans un second temps, on va assister à une confusion des couleurs, provoquée par l’association que votre cerveau va faire entre les deux images. Les couleurs de la première version psychédélique vont alors s’additionner au noir et blanc de la deuxième image et donner ainsi des couleurs naturelles.

C’est encore plus flagrant avec l’image ci-dessous lorsque vous fixez le point central de celle-ci jusqu’au changement d’ambiance. On croirait voir une photo en couleurs !

Bluffant, n’est-ce pas ?