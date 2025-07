Voici la somme idéale à offrir aux mariés lors d'un mariage, lorsqu'on est invité

Il est toujours difficile de savoir quelle somme donner lors d’un mariage lorsque l’on n’a pas envie de trop dépenser. Voici quelques recommandations.

Avec les beaux jours, la saison des mariages peut commencer. Et si tous les préparatifs de ce jour spécial peuvent être source de stress pour les futurs mariés, une question sérieuse se pose chez leurs invités : quelle somme donner au couple en guise de cadeau ?

À vrai dire, c’est le moment fatidique que beaucoup d’invités redoutent. Lorsqu’ils se trouvent devant l’urne de mariage, les convives doivent ainsi donner un montant dans une enveloppe. Et c’est là que beaucoup hésitent quant à la somme à offrir. Pas assez vous ferait passer pour un(e) radin(e) et donner trop pourrait paraître excessif, surtout si vous avez déjà des difficultés financières.

Ce dilemme, le site Mariage.net l’a étudié. Pour en savoir un peu plus sur la somme à offrir, il a interrogé 1 300 personnes. Ainsi, l’étude précise que « les cadeaux physiques semblent de moins en moins appropriés puisque 6 couples sur 10 ont déjà un enfant et partagent donc un logement équipé avant même de se marier. Par conséquent, ils sont 91 % à préférer recevoir une somme d'argent, qu'ils peuvent utiliser selon leurs propres priorités et besoins ».

Quelle somme donner selon votre situation ?

Crédit photo : Stylish-Pics/ iStock

Mais alors, quelle somme verser dans l’urne lors d’un mariage ? Là encore, l’étude révèle que « plus de la moitié des couples s'attendent à recevoir moins de 100 euros par personne ». Les couples interrogés jugent également que la somme donnée doit permettre de rembourser une partie du mariage. Pour y voir plus clair, Mariage.net a donné quelques indications.

Si vous vous rendez au mariage d’un très bon ami accompagné(e) mais sans enfant et que vous devez vous loger sur place après un long voyage, la somme recommandée se situe entre 100 et 200 euros.

Si vous vous rendez au mariage de votre meilleur ami en famille après un long voyage et que vous devez vous loger sur place, la somme préférable est, en revanche, comprise entre 200 et 300 euros.

Crédit photo : MNStudio/ iStock

Enfin, si vous vous rendez au mariage d’une simple connaissance, que vous êtes accompagné(e) et que vous prenez part seulement au vin d’honneur (et non au buffet), alors la somme idéale est de moins de 100 euros.

La somme versée dépend donc de votre situation lors du mariage.

Pour rappel, en France, un mariage coûte en moyenne 19 921 euros selon le site spécialisé, soit 205 euros par invité. Un qui montant peut servir de base pour les plus indécis. Une jeune mariée, interrogée par mariage.net, estime, elle, que « le bon prix à payer correspond plus ou moins au prix du traiteur par tête, à savoir 70 euros environ ».

Vous n’avez désormais plus qu’à faire votre choix.