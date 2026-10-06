Ils rentrent ivres de l'Oktoberfest et s'endorment sans couper la douche bouchée : huit heures plus tard, l'hôtel compte 200 000 euros de dégâts

À Munich, deux clients d’un hôtel ont bouché la douche de leur chambre, provoquant une inondation, après une soirée à la fête de la bière. Une boulette qui risque de leur coûter cher.

Une soirée arrosée dans tous les sens du terme.

Direction Munich, en Allemagne, où un hôtel a subi un dégât des eaux gargantuesque à cause de deux clients alcoolisés.

En rentrant de soirée, deux jeunes hommes originaires de Paderborn ont bouché la douche de leur chambre, avant de laisser couler l’eau pendant… huit heures. Ils vont désormais devoir assumer les conséquences de leur acte.

Ivres, ils laissent couler l’eau dans leur chambre d’hôtel

L’incident s’est produit dans la nuit du 27 au 28 septembre, dans l’hôtel Brack, un petit établissement familial qui a ouvert ses portes il y a plus de 100 ans, rapporte la chaîne WDR.

Que s’est-il passé ? La veille, deux clients se sont rendus à l’Oktoberfest, la plus grande foire et fête de la bière du monde, qui se déroule juste à côté de l’hôtel.

De retour dans leur chambre après leur soirée, les deux fêtards, qui étaient ivres, n’ont pas réussi à atteindre les toilettes à temps. Selon nos confrères, ils auraient alors vomi dans la douche.

Crédit Photo : WDR

Le hic ? Les restes auraient bouché son évacuation. Malgré leur état, ils auraient essayé de la déboucher. Une tâche qui leur a visiblement demandé un effort considérable, puisque les deux amis se sont endormis, sans arrêter le robinet.

Au moment des faits, le pommeau de douche était orienté vers le haut. Ce qui devait arriver arriva : l’eau a continué à couler, jusqu’à provoquer une importante inondation.

L’hôtel subit un important dégât des eaux

Lundi matin, vers 5 h 45, Manuela Holzer, la gérante de l’hôtel a été réveillée par un appel lui annonçant qu’un dégât des eaux venait de se produire.

Sur place, elle a remarqué de l’eau en train de goutter du plafond de la salle du petit-déjeuner.

Face à cette situation, elle a coupé l’arrivée d’eau principale avant de rechercher l’origine de la fuite. C’est comme ça qu’elle a découvert que tout avait commencé dans la chambre des deux copains.

Comme ils ne répondaient pas aux coups frappés sur la porte, elle a utilisé un double des clés pour entrer.

« Ils dormaient d’un sommeil profond et paisible. Ils n’ont même pas remarqué ma présence », se souvient la gérante.

Au total, l’eau a coulé pendant huit heures, provoquant ainsi des dégâts considérables.

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Les deux clients vont rembourser les dégâts

Selon la première estimation, les dégâts s’élèvent à environ 200 000 euros. La chambre située juste en dessous de celle des deux hommes a été touché, le plafond s’étant effondré.

La liste est encore longue. Les lampes ont été inondées, tandis que les moquettes et les meubles en bois ont été endommagés, sans compter les murs anciens presque irrécupérables.

« Les meubles peuvent être remplacés. Mais les dégâts aux murs sont très, très importants », a indiqué la gérante.

Selon elle, un tel incident ne s’était encore jamais produit pendant la fête de la bière. De leur côté, les deux clients ont signé un document reconnaissant leur responsabilité dans le dégât des eaux.

Reste désormais à savoir si la facture ne dépassera pas les 200 000 euros. En attendant, l’assurance responsabilité civile de l’un des deux fautifs a déjà pris contact avec l’hôtel.

D’après WDR, les deux hommes n’ont exprimé aucun remord. L’un d’eux se serait simplement excusé par-dessus son épaule en partant.