“Je serais furieuse” : une agente immobilière dévoile la chose la plus étrange qu'elle ait vue dans une cuisine

Une agente immobilière originaire du Texas a récemment partagé une vidéo sur TikTok dans laquelle elle montre la chose la plus étrange qu’elle ait vue dans une cuisine.

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Le placard de la cuisine

Quand on est agent immobilier, on a l’occasion de découvrir de nombreux logements, tous plus différents les uns que les autres. Certaines habitations peuvent être particulièrement originales et avoir des caractéristiques uniques, que l'on ne voit nulle part ailleurs. Ces particularités peuvent faire leur charme ou être complètement déroutantes.

C’est ce qu’a vécu Heather Kerr, une agente immobilière originaire du Texas. Récemment, elle a publié une vidéo sur son compte TikTok pour montrer la chose la plus étrange qu’elle ait vue dans une cuisine.

Une cuisine pas comme les autres

Heather Kerr partage régulièrement du contenu sur son métier sur son compte TikTok, mais cette vidéo est particulièrement devenue virale puisqu’elle a été vue plus de 1,6 million de fois et a totalisé près de 600 commentaires.

@heather.kerrrealtor Nothing surprises me after 6 years in this industry. But this one takes the cake. Well besides the gas leak we found in the other home.🤦🏻‍♀️🤣 I love my job! #realtorsoftiktok #texasrealestate #homesweethome ♬ original sound - M.M.

Alors qu’elle visitait l’une de ses maisons en vente, l’agente immobilière a découvert quelque chose d’étrange dans la cuisine. À première vue, celle-ci paraissait normale. Elle était spacieuse, avec un sol en bois, un plan de travail blanc et des placards en-dessous.

De faux placards

Cependant, en voulant ouvrir les placards, Heather Kerr a remarqué qu’il n’y avait rien derrière les portes. Ces dernières s’ouvraient mais ne cachaient aucun espace de rangement. Les portes étaient donc uniquement décoratives, ce qui peut être déroutant.

Si cette particularité peut faire sourire, elle ne doit pas être cachée aux futurs acheteurs, qui pourraient avoir une mauvaise surprise, comme cette femme qui a acheté une maison et a découvert que les vendeurs lui avaient menti sur un détail horrible.

La suite après cette vidéo

“Ouah, l’espace de rangement est incroyable !”

Cette vidéo a beaucoup amusé les internautes, tandis que certains ont admis qu’ils seraient furieux si on leur vendait une maison avec cette particularité.

“J’y mettrais des photos de nourriture”, “Ils ont fait une version armoire des poches de pantalon de filles”, “Ce serait pratique pour les tous petits qui ont toujours besoin d’ouvrir les portes des placards”, “Moi quand j’essaie de me confier à quelqu’un”, “Ouah, l’espace de rangement est incroyable”, “Si j’achetais une maison et qu’on y installait ça, je serais furieux”, “Si j’habitais là, je mettrais un cadenas dessus pour faire croire qu’il cache quelque chose de génial, et je décevrais tout le monde en leur montrant ce qu’il y a vraiment dedans”, ont commenté les internautes.

Malgré cette particularité, cette maison a d’autres atouts et pourrait se vendre... à condition que l’on ne cherche pas trop de rangements dans la cuisine.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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