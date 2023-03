La fameuse robe bleue ou dorée, que personne ne percevait de la même façon, est de retour

Et on reparle de la... fameuse robe bleue ou dorée ! Oui, vous avez bien lu, le vêtement le plus célèbre de ces dernières années, qui avait littéralement divisé la toile, fait son retour.

On avait presque fini par l’oublier !

Souvenez-vous en 2016, une illusion d’optique qui donnait à une robe plusieurs couleurs rendait fous les internautes, lesquels n’arrivaient pas à déterminer la teinte exacte du tissu.

Bleue et noire ou blanche et dorée ? Telle était la question qui secouait la toile, au point de diviser le monde en deux catégories.

La robe de la discorde, qui avait divisé internet, refait surface

Ce casse-tête, lancé à l’origine par une utilisatrice de Tumblr, avait fait naître un véritable débat sur les réseaux sociaux via le hashtag #LaRobeEst qui était devenu viral sur Twitter.

Finalement une tendance s’était dessinée autour d’une large majorité de twittos qui se prononçaient en faveur de la première option, à savoir une robe blanche et or.

Or ces derniers étaient tombés dans le panneau de l’illusion d’optique puisque la robe était bel et bien noire et bleue, comme on avait pu le constater sur le site qui commercialisait.

Mais alors que l’on croyait être enfin débarrassé de cette maudite robe, voilà qu’elle revient sur le tapis.

Ce 26 février, une utilisatrice de Twitter a en effet publié une photo de ladite robe qui apparaît de nouveau différente.

this changes up the game fr…

« Ça change tout. Je pensais que les gens étaient fous de voir la robe blanche et dorée, mais maintenant… », écrit-elle ainsi sur le réseau social.

L’image montre en effet la robe, censée être bleue et noire, apparaître en blanc et doré sous l’effet de la lumière du soleil.

De quoi relancer de nouveau ce sempiternel débat ?

Rien n’est moins sûr !