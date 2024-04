La statue de la Liberté foudroyée sur des photos rares et spectaculaires

Début avril, la statue de la Liberté a été frappée par la foudre sous le regard de nombreux témoins captivés.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'image ne provient pas d'un film catastrophe.

Alors qu'un orage sévissait dans le ciel de New York il y a deux semaines, la foudre a frappé la statue de la Liberté donnant ainsi lieu à quelque chose d'incroyable.

La scène impressionnante s'est déroulée le mercredi 3 avril dernier et a stupéfait bon nombre de New-yorkais qui ont eu la chance d'assister à ce prodigieux spectacle de la nature.

Image d'illustration. Crédit photo / iStock

Quand la foudre frappe la Statue de la Liberté à New York

Sans surprise, beaucoup de témoins privilégiés ont tenu à immortaliser cet instant si particulier. Plusieurs clichés montrant un éclair foudroyant la torche de la célèbre statue ont ainsi été partagés sur les réseaux sociaux, pour le plus grand bonheur des internautes.

Des photographies qui ont vite fait le tour du monde, devenant virales à la vitesse de l'éclair.

Crédit photo : @DanTVusa / X

Crédit photo : @DanTVusa / X

Crédit photo : @DanTVusa / X

Vous l'ignorez peut-être mais la statue de la Liberté est frappée par la foudre environ une dizaine de fois par an.

Ceci peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Tout d'abord l'environnement et la forme du monument. Nichée sur une île (Liberty Island), située au beau milieu d'une gigantesque étendue d'eau dans la baie de New York, la statue arbore une forme verticale avec deux points culminants (la torche et la couronne qui surplombe la tête) susceptibles d'être foudroyé. Autant d'éléments qui attirent la foudre.

Autre détail qui a son importance : la statue de la Liberté est entièrement recouverte de cuivre, un élément qui s'avère être un excellent conducteur pour l'électricité.

Il n'est doc pas étonnant de voir la foudre frappée le monument et on ne va pas s'en plaindre quand on voit les clichés que cela nous offre.