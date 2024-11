Avec ses 1200 mètres de haut, ce nouveau gratte-ciel de New-York va devenir le plus “long du monde”

D’ici à quelques années, la ville de New York pourrait bien accueillir une nouvelle tour à la taille XXL. On vous en dit plus.

Après la Burj Khalifa de plus de 828 mètres, à Dubaï, c'est au tour des États-Unis et notamment de la ville de New York de se challenger avec la construction d’une nouvelle tour inédite. Comme le rapporte le média LADbible, d’ici à quelques années (la date n’a pas encore été dévoilée) un projet de construction de la plus longue tour du monde, pourrait bien voir le jour. Et les premières images de cette dernière, sont hallucinantes.



Crédit photo : iStock

C’est la société d’architecture Oiio qui est à l’origine de ce projet d’envergure. Elle prévoit de construire une structure de 4 000 pieds, soit environ 1200 mètres, surnommée The Big Bend, à ne pas confondre avec le “Big Ben” à Londres.

The Big Bend : un projet d'envergure

En forme de U inversé, cette tour surplombera Central Park et assurera une vue imprenable sur toute la ville de New York. Avec ce projet, l’entreprise d’architecture espère repousser les limites de l’urbanisme avec une construction inédite, encore plus proche du ciel. À l’intérieur, se trouvera un ascenseur qui pourra faire tout le tour du bâtiment en U :

“L'ascenseur peut se déplacer dans des courbes, horizontalement et dans les virages”, déclare Oiio sur son site.



Crédit : Oiio

Une tour qui devrait être 650 mètres plus haute que le One World Trade Center. Pour rappel, la ville de New York a été l’une des premières à construire des gratte-ciels extrêmement hauts, notamment avec les célèbres tours jumelles, aussi appelées les World Trade Center, construites en 1973 et détruites lors des attentats du 11 septembre 2001.

Pour l’instant, la tour The Big Bend n’est qu’au stade de projet et l’entreprise d’architecture recherche encore des investisseurs. Mais vous l'aurez compris, on est loin de la tour Eiffel ! À suivre donc…