« 14 ans, ça dépasse l'entendement » : jamais réclamé par sa famille, le corps d'un homme oublié à la morgue de Toulouse

Début octobre, un cadavre a été retrouvé à la morgue de Toulouse. Il a été conservé dans une chambre froide pendant 14 ans.

Une histoire surréaliste a eu lieu à la morgue de l’hôpital Rangueil, une entité du CHU de Toulouse. Un cadavre est resté dans la morgue de l’établissement pendant 14 ans. Il s’agit du corps de Michel Meynard, décédé à l’âge de 58 ans.

Michel Meynard est mort en 2012 et son corps a été retrouvé à son domicile, alors qu’il était déjà décédé depuis plusieurs semaines. Le cadavre a été transféré à Toulouse pour faire une autopsie puis conservé dans une chambre froide de la morgue.

Personne ne réclame le corps

Cependant, la famille du défunt n’a jamais réclamé son corps. Il arrive en effet que personne ne soit au courant de la mort de la personne, comme cet homme qui a appris la mort de son fils quatre mois plus tard. Dans ce cas, quand aucun proche ne se manifeste, c’est au maire de la commune où vivait le défunt d’organiser les funérailles. La mairie de Castelnau-d’Auzan-Labarrère aurait été contactée une première fois par l’hôpital qui lui aurait demandé “la prise en charge du corps”.

“On avait alors répondu qu’il y avait de la famille en se basant sur des on-dit, qu’il était divorcé… Et donc que cela ne rentrait pas dans le cadre du carré des indigents”, a indiqué la maire de la commune.

Un cadavre oublié pendant 14 ans

Malheureusement, la mairie n’a par la suite jamais été relancée, selon La Dépêche. La maire n’a plus eu de nouvelles de l’hôpital et a donc pensé que la famille du défunt s’était manifestée. C’est ainsi que le corps de Michel Meynard a été oublié et est resté dans la morgue pendant 14 années.

“Les délais légaux de conservation peuvent, avec une dérogation, monter jusqu’à 21 jours. Alors 14 ans, ça dépasse l’entendement”, a déclaré maître Louis le Foyer de Costil, avocat spécialiste en droit funéraire.

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Des enquêtes en cours

Si le corps de Michel Meynard a été retrouvé après tant d’années, c’est parce que des inspections ont eu lieu à la morgue. Le service mortuaire de l’établissement hospitalier était visé par une enquête depuis fin septembre après la découverte de deux foetus et de corps de nouveaux-nés dans un bac de déchets médicaux.

Concernant Michel Meynard, de nombreuses questions restent sans réponse. Comment cela a-t-il pu arriver ? Pourquoi après l’autopsie, plus personne ne s’est occupé du corps ? Comment aucun employé n’a-t-il pu voir ce cadavre conservé pendant 14 ans ?

Des enquêtes sont en cours pour en savoir plus. De son côté, la maire de Castelnau-d’Auzan-Labarrère demande à ce que Michel Meynard repose dans une “sépulture digne”.