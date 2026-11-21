Des relents de poisson pourri ont soufflé pendant près de 20 ans sur un village canadien. Par chance, une opération de dépollution est enfin en cours, pour le plus grand plaisir des habitants.

Une maison est censée être un refuge où l’on se sent bien. Hélas, les villageois de St. Mary’s ont été privés de ce confort pendant près de deux décennies.

La raison ? Cette commune canadienne était envahie par des émanations de poisson pourri, obligeant les habitants à fermer les fenêtres à la moindre bourrasque. Par chance, ce cauchemar olfactif ne sera bientôt qu’un mauvais souvenir.

Un village canadien envahi par des odeurs de poisson pourri

Comment une telle situation a-t-elle pu se produire ? Il faut remonter bien en arrière pour comprendre ce phénomène.

En 1990, l’Atlantic Seafood Sauce Company a pris ses quartiers à St. Mary’s, une localité du sud-est de Terre-Neuve, au Canada.

Jusqu’ici, rien d’anormal, sauf que cette usine a fermé ses portes en 2002 après une inspection sanitaire. Le hic ? L’entreprise a laissé derrière elle 110 cuves contenant près d’un million de litres de sauce de poisson.

Composée de capelan, de hareng, d’eau et de sel, la sauce a continué à fermenter après la fermeture de l’usine.

Après la dégradation du bâtiment, une partie du liquide s’est écoulée sur le sol. Portés par le vent, ces effluves nauséabonds se sont abattus sur ce village de 300 âmes.

1,1 million d’euros pour se débarrasser des effluves nauséabondes

Interrogé par un journaliste du New York Times, le maire de St. Mary’s n’avait pas mâché ses mots pour décrire ces relents putrides, qui ont transformé le quotidien des résidents en enfer pendant près de 20 ans.

« Prenez l’odeur du poisson pourri le plus avarié que vous ayez jamais senti et multipliez-la par 100 », avait expliqué l’édile.

Une question se pose alors : pourquoi personne n’est intervenu pendant tout ce temps ? La raison est tout simplement pécuniaire. La dépollution a été retardée en raison d’un conflit entre les autorités provinciales et fédérales sur le financement des travaux.

Le dossier a fini par avancer après qu’une violente tempête a arraché le toit de l’usine. Ce qui devait arriver arriva : les odeurs se sont répandues encore davantage. Sur une autre échelle, cette ville vaporise un parfum de fraise dans ses rues pour masquer les fortes odeurs d'urine.

Le coût de l’opération s’élève à environ 1,1 million d’euros, financé par le gouvernement provincial de Terre-Neuve-et-Labrador.

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Le prix de l’immobilier au plus bas

Le chantier de dépollution a commencé courant juillet 2026 et était presque terminé en octobre 2026.

Comment ça marche ? Les déchets ont été mélangés à la tourbe pour absorber le liquide. Une fois cette étape terminée, ils ont été transportés par plus de 200 camions vers une commune voisine, où ils ont été enfouis dans une décharge prévue pour les accueillir.

Une chose est sûre : cette avancée majeure réjouit les villageois. Selon Figaro Immobilier, la puanteur persistante aurait même eu un impact sur les prix de l’immobilier dans la commune.

D’après le média, les prix auraient en effet dégringolé. Sur les sites immobiliers, les maisons à vendre à St. Mary’s dépassent rarement les 85 000 euros, tandis que les prix peuvent atteindre le triple dans les communes voisines.

Reste désormais à savoir si les prix vont grimper en flèche une fois les odeurs parties.